La Universidad Nacional del Comahue realizará la exposición anual de los trabajos integradores de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web. La actividad tendrá lugar el 3 y 4 de diciembre, en la Facultad de Informática ubicada en La Barda. El encuentro se desarrollará en el Aula i1 del Campus Neuquén, de 17:20 a 20:00 horas, y promete ser un "espacio de descubrimiento de soluciones creativas, innovación tecnológica y talento local."

Así lo informó Daniel Dolz, Director de Tecnología en Desarrollo Web de UNCO, en declaraciones con el programa "Así Estamos" que se transmite por Radio Mitre Patagonia. Explicó que la tecnicatura, de dos años y medio de duración, culmina con un desarrollo integrador en el que los estudiantes aplican todos los conocimientos adquiridos. “Es una instancia abierta al público, donde los grupos presentan proyectos muy creativos y técnicamente sólidos”, destacó. Este año participarán alrededor de 25 equipos, conformados por dos o tres estudiantes cada uno.

El director señaló además que, aunque la denominación de la carrera mantiene el término “desarrollo web”, hoy la formación abarca tanto aplicaciones para navegador como desarrollos inteligentes. “Los estudiantes trabajan con los mismos lenguajes y frameworks que utiliza la industria, lo que les brinda una rápida salida laboral”, subrayó.

Entre los proyectos destacados, Dolz mencionó un desarrollo realizado para el CONICET, orientado al análisis de datos climáticos, acuíferos y precipitaciones. También indicó que la Facultad de Informática continúa incorporando contenidos vinculados a inteligencia artificial, tanto en la tecnicatura como en la licenciatura.

El evento contará con la presencia de representantes de la Cámara de Empresas Tecnológicas de la Patagonia (Infotech), la OPTIC y autoridades universitarias, con el objetivo de acercar a los futuros técnicos al sector productivo.

Con esta iniciativa, la Universidad Nacional del Comahue reafirma su compromiso con la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y futuros. La Tecnicatura en Desarrollo Web se consolida como una carrera que no solo brinda herramientas técnicas, sino que también fomenta la creatividad, la innovación y la conexión con las necesidades del territorio.

Mira la entrevista completa: