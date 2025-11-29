El romance entre Evangelina Anderson y Ian Lucas sigue generando repercusiones, y esta vez un ex participante de MasterChef Celebrity decidió contar cómo empezó todo detrás de cámaras. Mientras ambos continúan evitando una confirmación pública directa, las imágenes filtradas y los comentarios de sus compañeros mantienen viva la intriga y alimentan cada día más el interés del público por esta historia.

En las últimas horas, Esteban Mirol, quien compartió largas jornadas de grabación con los protagonistas del supuesto romance, dio detalles reveladores en una entrevista con el programa A la Tarde (América TV). Para el ex concursante, la cercanía entre Evangelina Anderson e Ian Lucas era evidente desde el primer día y nada de lo que ocurre ahora lo sorprende. Según él, la química fue inmediata y se sostuvo durante todo el certamen.

Con su particular manera de observar el clima grupal, Esteban Mirol sostuvo que jamás vio tensión, sino una sintonía natural que se fue consolidando semana a semana. A modo de metáfora culinaria, el ex participante comparó el vínculo con un horno que comenzó suave y terminó encendiéndose por completo: “Cuando entramos, estaba a 120°. Cuando me fui, ya estaba en 250°”, expresó para ilustrar lo que veía entre ellos.

Además, el ex concursante aseguró que la afinidad entre la modelo y el creador de contenido no era aislada, insinuando que hubo otros acercamientos dentro del ciclo. Sin embargo, prefirió no mencionar nombres y mantuvo el foco en la dupla que hoy acapara todos los titulares. Para él, la conexión que comparten Evangelina Anderson e Ian Lucas es tan natural que se volvió imposible de ocultar incluso entre los pasillos.

Lejos de las evasivas habituales, Esteban Mirol celebró abiertamente que el vínculo haya avanzado fuera de la pantalla. Destacó la “buena energía” con la que ambos se manejaron durante las grabaciones y aseguró que le alegraba verlos disfrutar. También tuvo palabras especialmente afectuosas para Ian Lucas, a quien describió como “dulce, amoroso y siempre con una sonrisa”, reafirmando la gran impresión que dejó en el equipo.

El romance se instaló definitivamente en la conversación pública tras la viralización de un video en el que Evangelina Anderson y Ian Lucas aparecen dándose un beso en un boliche. A partir de ese momento, comenzaron a circular fotos, versiones y comentarios que reforzaron la idea de que el vínculo ya trascendió la pantalla de Telefe y comenzó a desarrollarse en la vida real.

Uno de los datos que más llamó la atención del público fue la diferencia de edad entre ambos: Evangelina Anderson tiene 42 años e Ian Lucas, 26. Los 16 años que los separan no habrían sido un obstáculo, sino parte del complemento que reforzó la química: ella aportando experiencia y carisma; él, frescura y espontaneidad, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del ciclo culinario.

Aunque la repercusión crece día a día, tanto Evangelina Anderson como Ian Lucas mantienen un perfil bajo respecto del tema. Él aseguró que continúa “soltero” y que, si algún día confirma una relación, lo hará públicamente. Ella, en cambio, optó por el silencio, dejando que las imágenes, y la propia dinámica entre ellos, hablen por sí solas.