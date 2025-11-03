La Ciudad Autónoma de Buenos Aires rindió homenaje al reconocido cantante y compositor británico Rod Stewart, declarándolo Huésped de Honor mediante la Declaración N°171/2025, impulsada por el legislador Pablo Donati.

El acto de reconocimiento se llevó a cabo en el contexto de la visita de Stewart al país, donde ofreció tres conciertos con localidades agotadas en el Movistar Arena, como parte de su gira One Last Time, que celebra su extensa y exitosa carrera musical.

Durante la ceremonia, Rod Stewart manifestó su emoción: “Nunca antes recibí una distinción de este tipo en ninguna ciudad del mundo. Es un gran honor. Hoy es el último de los tres shows agotados y, créanme, no digo esto seguido, pero es el mejor público que hemos tenido. Muchísimas gracias desde lo profundo de mi corazón”.

El artista también destacó su aprecio por Argentina, haciendo alusión a sus legendarios futbolistas: “Es un placer estar en el país que le dio al mundo a Messi y Maradona”.

Rod Stewart, Huésped de Honor en Buenos Aires

Por su parte, el legislador Pablo Donati recordó la influencia que la música de Rod Stewart tuvo en su juventud, relatando: “Fui y escuché una canción que me encantó. Todo el mundo bailó desaforado esa canción. Me puse a investigar y me encontré con que no era un músico que hiciera música disco. Era un rockero como lo era yo, pero que no solamente cantaba rock”.