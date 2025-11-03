La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a tomar fuerza hace varios meses, aunque la confirmación pública de su reconciliación llegó mucho después. La cantante y el futbolista retomaron el contacto en un momento muy especial: el casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Ese reencuentro marcó el inicio de un nuevo capítulo para Tini y De Paul, que desde entonces se muestran nuevamente enamorados.

Con este segundo intento, tanto Tini Stoessel como Rodrigo De Paul comenzaron a construir planes más ambiciosos. Uno de los grandes pasos fue el futuro del volante campeón del mundo, quien decidió mudarse para continuar su carrera en Inter Miami. Esta oportunidad significaba también una nueva vida en Estados Unidos junto a Tini, algo que ambos estaban analizando con entusiasmo.

Pero la confirmación del compromiso fue la noticia más fuerte. Según trascendió, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se comprometieron en Marruecos en un encuentro íntimo que selló su decisión de apostar al amor una vez más. Desde entonces, surgió una pregunta inevitable: ¿cuándo se casan Tini y De Paul? Todas las versiones apuntaban al mes de diciembre de 2025.

Y aunque esa fecha se instaló con fuerza, la realidad cambió en las últimas horas. En el programa Implacables aseguraron que la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se pospone y que ya no será en 2025. Los nuevos planes hablan de diciembre de 2026, un retraso que sorprendió a quienes siguen de cerca la vida de la pareja.

Naiara Vecchio, periodista especializada en espectáculos, explicó que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúan con la idea del casamiento, pero buscan evitar presiones. Entre los compromisos deportivos del jugador y los desafíos musicales de Tini, el calendario se volvió complicado.

Aun así, la organización no se detuvo. Tini Stoessel ya estaría proyectando una fiesta exclusiva en Ibiza, con un dress code completamente blanco y una lista muy reducida de invitados íntimos. Desde Argentina viajarán familiares y amigos cercanos, con todo cubierto por la pareja.

Finalmente, el periodista Gustavo Méndez agregó otro dato firme: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel reservaron fecha en Exaltación de la Cruz para diciembre de 2026. Aunque el “sí” tardará un poco más, ambos demuestran que esta reconciliación no es pasajera: el amor sigue en juego y la boda llegará cuando los dos puedan celebrarla como sueñan.