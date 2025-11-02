Durante mucho tiempo, Tini Stoessel y Emilia Mernes se mostraron como dos de las artistas más cercanas dentro del pop argentino. Compartieron eventos, elogios públicos y hasta proyectos en común, pero en los últimos días algo cambió. En redes y en los medios comenzaron a circular versiones de un distanciamiento que, según varios allegados, sería mucho más profundo de lo que aparenta.

El tema se instaló en el programa de streaming Love/st, donde aseguraron que la relación entre ambas habría entrado en una etapa fría. “Habría un distanciamiento entre Tini y Emilia. No sabemos qué pasó, pero había unos bailarines que eran parte del staff de Tini y se fueron de gira con Emilia, después de eso fueron convocados al casting de Futtura y no quedaron”, contaron en el ciclo, alimentando la versión de un conflicto laboral más que personal.

Hasta hace poco, Tini y Emilia eran vistas como dos figuras que se potenciaban mutuamente en la industria musical: jóvenes, carismáticas y con públicos similares. Por eso, las sospechas sobre una interna generaron tanto revuelo entre sus fans. Desde Love/st ampliaron la información con un dato que llamó la atención: “Pregunté si Emilia iba a estar en Futtura y me dijeron que no, pero me confirmaron que estaría Nicki Nicole por el tema Blackout, en el que también participa Emilia. Las fanáticas de Tini dicen que durante el show las partes que son de Emilia en la canción se cortan”.

Esa observación encendió las alarmas y abrió otra hipótesis. En los últimos meses, Tini Stoessel grabó una colaboración con María Becerra, justo cuando la relación entre la intérprete de “La Original” y Emilia Mernes estaba atravesando un enfriamiento notorio. Esa coincidencia, según el mismo programa, podría haber terminado de romper la armonía entre las dos estrellas pop. “En un momento podría ser que Tini y María pasaron varios días juntas cuando grabaron su nueva canción, y tal vez hubo una escena de celos o María le contó algo, porque con Emilia se odian”, agregaron los conductores del ciclo.

Aunque ninguna de las protagonistas habló públicamente, las señales parecen claras: dejaron de interactuar en redes, no se mencionan en entrevistas y cada una se enfoca en sus propios proyectos. Por ahora, la amistad que alguna vez representó la unión de las dos voces más fuertes del pop argentino parece haberse pausado indefinidamente.