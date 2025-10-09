Oasis confirmó a un histórico del brit pop como soporte en Argentina

El regreso de la banda de los hermanos Gallagher a nuestro país va a tener un condimento especial. Liam y Noel anunciaron que Richard Ashcroft, ex vocalista de The Verve, será quien abrirá los shows de noviembre en River.

El regreso de Oasis en julio y después de 16 años de pausa provocó una revolución en los seguidores de todo el mundo, especialmente en los argentinos. En un primer momento con gran expectativa por saber si la gira los iba a traer a estas tierras, y luego con la confirmación de la doble fecha de 15 y 16 del mes que viene, la última incógnita a develar era la presencia de alguna figura de nivel internacional teloneando en Argentina.

Ashcroft fue un invitado especial en los conciertos que la banda dio en Gran Bretaña e Irlanda, y ya en ese momento había comentado que su gran deseo era unirse a la gira por Sudamérica. Finalmente hoy se confirmó que la apertura del regreso de Oasis a nuestro país estará a cargo de este ícono de la música inglesa.

Quien fuera en su momento voz y líder de The Verve tocó por primera vez en nuestro suelo en 2016, en el Personal Fest y en un show íntimo en el Gran Rex. En varias entrevistas Richard Ashcroft había declarado que Oasis fue de gran inspiración e influencia para componer, tal como lo fue para la escena británica pop de la década del 90.