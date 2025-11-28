El clima romántico que venía sobrevolando entre Evangelina Anderson e Ian Lucas finalmente tomó forma: se filtró un video que los muestra besándose en un boliche porteño, en una escena breve pero lo suficientemente clara como para disparar las versiones sobre un vínculo que, por ahora, asoma más intuitivo que formal. La cercanía, las risas y la naturalidad con la que se mueven juntos hablan por sí solas.

La grabación, difundida desde la cuenta de El Impacto, los muestra primero conversando al oído, casi ajenos al resto, y segundos después fundiéndose en un beso que confirma la química que venían insinuando dentro y fuera de MasterChef. No hay poses ni estrategia: solo dos personas dejándose llevar en la madrugada, en un contexto que siempre potencia lo espontáneo.

Para Evangelina Anderson, este momento llega después de un tiempo de transición personal. Ella misma había dicho hace meses que quería “disfrutar la vida”, reconstruirse desde otro lugar y respirar un poco más liviana después de tantos años en pareja. En ese camino, este posible romance aparece como parte lógica de una etapa donde se permite conocer gente nueva, sin etiquetas ni presiones.

Del otro lado está Ian Lucas, más joven y con una energía distinta, más fresca, que quizás acompaña esta dinámica de encuentros casuales. Allegados a ambos aseguran que se vienen viendo desde hace algunas semanas y que la conexión es evidente. Lo que todavía no está claro es si ese flechazo avanza hacia algo sostenido o si quedará en un disfrute del momento, algo que también encaja con la etapa que atraviesa Eva.

Las dudas crecieron cuando Ian se cruzó con Kennys Palacios en los pasillos de Telefe, durante el stream de MasterChef. El estilista lo acorraló con información que ya circulaba en todos los portales: “No sé si estuviste viendo los medios… pero bueno, yo te informo: Ian estaría conociendo a una compañera”, lanzó entre risas. La reacción de Ian fue pura incomodidad.

“¿Yo conociendo a una compañera? No me enteré”, respondió él, intentando bajar el tono mientras el resto del equipo observaba la escena. Y cuando Kennys lo apretó aún más, el influencer buscó despejar rumores sin cerrar ninguna puerta: "Si hay alguna noticia o algo te la digo a vos primero. Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar".

El video, sin embargo, cuenta otra historia: la de dos personas que se gustan, que se buscan y que parecen disfrutar la complicidad sin necesidad de confirmaciones. Si esto es el inicio de algo o solo un capítulo de verano, lo dirá el tiempo. Por ahora, el beso en el boliche ya hizo lo suyo: encendió una expectativa que difícilmente baje