La escena musical argentina volvió a conmoverse con el estreno de Quimera, el nuevo disco de María Becerra, que ya generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. Pero lo que más sorprendió fue el gesto público de Tini Stoessel, quien decidió dedicarle unas sentidas palabras a la cantante en plena celebración del lanzamiento.

En medio del furor por el álbum, Tini Stoessel compartió en sus redes la portada del trabajo de María Becerra. El mensaje que acompañó la publicación no pasó desapercibido y reflejó la cercanía que ambas construyeron con el paso del tiempo, transformando la simple felicitación en un momento especial para sus fandoms.

Este nuevo proyecto discográfico de María Becerra llega después de momentos extremadamente dolorosos. La cantante reveló que atravesó dos embarazos perdidos junto a J Rei, un proceso que la llevó al límite emocional y físico. Dentro del disco, una canción escrita junto a su pareja incluye una estrofa que impactó profundamente a sus fans: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”.

El vínculo entre Tini Stoessel y María Becerra se remonta a 2021, cuando Stoessel invitó a Becerra y a Lola Índigo a colaborar en High. Desde entonces, ambas sostienen una amistad que se afianzó con cada lanzamiento, con muestras constantes de apoyo en sus carreras y en lo personal. Esa complicidad volvió a quedar en evidencia con el mensaje que recorrió las redes.

En las últimas semanas, rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes ganaron espacio en el mundo del espectáculo. Según versiones señaladas por Gustavo Méndez, algunos bailarines de Stoessel habrían dejado su equipo para unirse a la gira de Mernes, lo que habría generado tensiones. También trascendió la posibilidad de un conflicto entre Mernes y Becerra, que habría llegado a oídos de Tini.

Con ese contexto en el aire, las palabras de Tini Stoessel tomaron un significado todavía más potente. “¡Ya salió! Qué lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo lo que significó para vos este proceso”, escribió al compartir Quimera, dando por tierra con especulaciones y reafirmando su cercanía con la artista.

Minutos más tarde, sumó otra reflexión que emocionó a miles: “Ver cómo pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió”. Y, para cerrar, dejó una frase que sintetizó el cariño que las une desde hace años: “Te quiero mucho, estoy muy orgullosa de vos”.