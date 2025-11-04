Luego de varias semanas de rumores y guiños públicos, Nico Vázquez y Dai Fernández ya no esconden que están viviendo un gran momento personal. Y esta vez, lo hicieron más que evidente al protagonizar su primera escapada romántica juntos, que arrancó nada menos que en el Aeropuerto de Ezeiza, con destino a los Estados Unidos. Imágenes de ambos caminando relajados, acompañados por parte del staff de Rocky, confirmaron lo que sus seguidores ya sospechaban: la relación avanza a paso firme.

Según contaron en el ciclo Puro Show, el plan inicial de Nico Vázquez y Dai Fernández es disfrutar algunos días en Nueva York, ciudad que conocen bien por su vínculo artístico con la obra que lideran en Buenos Aires. Pero el viaje tiene un segundo objetivo: visitar Filadelfia para participar de una experiencia tan deportiva como emotiva.

El 8 de noviembre se realizará la famosa Rocky Run, la carrera que homenajea la película que marcó un antes y un después en la cultura estadounidense. Nico Vázquez será uno de los participantes, acompañado por Dai Fernández y dos integrantes del equipo de producción de la versión teatral que se presenta en Argentina con enorme éxito de público.

En ese mismo programa televisivo revelaron un dato que dejó a todos expectantes: existe una negociación para que Sylvester Stallone pueda visitar Argentina el próximo año. De concretarse, sería un hito para el espectáculo y una muestra del crecimiento del proyecto que encabeza Nico Vázquez.

La escapada, sin embargo, no fue solo trabajo y deporte. Las primeras fotos que circularon mostraron a la pareja sonriendo, compartiendo charlas distendidas y un aire de complicidad que ya no intenta disimularse. Entre valijas, mates y abrazos, la química fue protagonista.

Quienes conocen a ambos aseguran que este viaje es una señal de que la relación se consolida. Sin grandilocuencias ni anuncios formales, se muestran juntos, cómplices y felices, apostando al amor en un presente que los encuentra unidos arriba y abajo del escenario.

Topa, compañero de proyectos y amigo de ambos, confirmó en televisión que los ve muy bien y que está feliz por este capítulo que comienzan a escribir juntos. “Se los nota plenos”, comentó al ser consultado sobre el vínculo.

Mientras tanto, el público acompaña la historia con entusiasmo. Desde redes y en la calle, el cariño hacia ambos artistas se multiplica, celebrando que el amor siempre encuentra su manera de brillar.