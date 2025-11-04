El revuelo que se generó tras la denuncia pública por amenazas que realizó Juana Tinelli abrió la puerta a una interna familiar que pocos imaginaban. Lo que empezó como un pedido de ayuda terminó exhibiendo con crudeza las grietas que atraviesan una de las familias más conocidas del ambiente del espectáculo argentino.

Las palabras de Juana Tinelli, cargadas de dolor y bronca, apuntaron directo a la figura de Marcelo Tinelli y dieron paso a una oleada de comentarios. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente cuando su hermana Cande Tinelli decidió tomar una postura contundente al referirse públicamente al tema.

Consultada por Pochi, creadora del sitio Gossipeame, para el ciclo Puro Show, Cande Tinelli aseguró que nunca tuvo una relación estrecha con su hermana menor y que todo lo que estaba sucediendo le resultaba extraño. Con esa frase, la influencer dejó flotando la duda acerca de la veracidad o la intención detrás del mensaje que Juana Tinelli había compartido días atrás.

Sus declaraciones se transformaron inmediatamente en combustible para el debate mediático. Pero lejos de intentar bajar la tensión, Cande Tinelli reforzó su posición con una publicación en su cuenta de Instagram: “Perdí el miedo a quedarme sola desde que me di cuenta que hago todo sola desde hace mucho tiempo”, escribió, alimentando aún más las especulaciones sobre una historia familiar marcada por distancias y reclamos.

Actualmente, Cande Tinelli se encuentra en Punta del Este acompañando a su padre y a parte del clan. Allí se están llevando a cabo las grabaciones de la segunda temporada del reality familiar, aunque la visita también tiene una carga emocional: todos querían despedirse de la emblemática casa que Marcelo Tinelli acaba de vender.

Esa propiedad, símbolo de los veranos felices y de incontables celebraciones, es un escenario que guarda memorias esenciales para los Tinelli. Sin embargo, la ausencia de Juana en el viaje terminó de confirmar lo evidente: las tensiones ya no pueden disimularse y el quiebre se volvió parte del guion.

Mientras Marcelo Tinelli intenta mantener la armonía y evitar que la situación se termine de desbordar, sus hijas parecen dar cada día un paso más en la exposición de los conflictos que durante años quedaron puertas adentro. Las redes hicieron su trabajo: lo que antes era unión incuestionable hoy se ve atravesado por reproches, silencios y heridas todavía abiertas.