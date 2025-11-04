La semana viene bastante agitada para el clan Tinelli. Días después de denunciar las amenazas de muerte que la obligaron a exponer su miedo y angustia en redes sociales, Juanita Tinelli sorprendió con un gesto inesperado: publicó en TikTok una serie de mensajes donde dejó al descubierto la distancia con Marcelo Tinelli y el enojo que arrastra con su padre.

El tema estalló en LAM (América TV), donde Ángel de Brito presentó los posteos y explicó cómo este conflicto personal se reavivó tras el escándalo. “Hay unos posteos de Juanita Tinelli muy fuertes que acaba de hacer con respecto a la relación de su padre”, adelantó el conductor antes de mostrar las frases que generaron impacto en el programa y en las redes.

En uno de los textos, Juanita escribió: “Intentar vivir sin mi papá, aunque él esté con vida, es la elección de vida que me ha tocado aprender”. Según De Brito, esa reflexión tiene un trasfondo más profundo de lo que parece: “Esta frase Juanita Tinelli se la dijo a su padre en persona en el medio de una discusión con otros términos más ordinarios, acá está un poco más cuidada”, explicó al aire.

Mientras tanto, la periodista Marcela Coronel aportó más contexto sobre la tensión familiar: “A mí me dicen que venía ya con diferencias graves con el padre antes de las amenazas”, comentó, señalando que el conflicto no surgió de un día para otro, sino que venía gestándose desde hace meses.

A ese primer posteo le siguieron otros igual de contundentes. En uno de ellos, la modelo escribió: “Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá creyendo que él cambiaría por mí”. Un mensaje que muchos interpretaron como una mezcla de decepción y madurez frente a una relación cargada de altibajos.

Y para cerrar, Juanita dejó una dedicatoria que conmovió a todos: “Para el mundo eres mi madre, para mí eres mi mundo”. Un mensaje directo a Paula Robles, su madre, con quien mantiene un vínculo muy cercano y que contrasta con el silencio absoluto que conserva hacia su padre.

Por ahora, Marcelo Tinelli no se refirió públicamente al tema, aunque en su entorno aseguran que está dolido por la exposición mediática. Lo cierto es que los mensajes de Juanita no solo evidenciaron una fractura familiar, sino también la bronca y el dolor por cómo se manejó su padre en cuestiones económicas que la llevaron a sufrir esta situación.