Cande Tinelli fue operada de urgencia luego de una fuerte caída y mostró cómo quedó

Lo que iba a ser una jornada de grabación más para Los Tinelli terminó en un inesperado susto. En plena filmación del reality familiar, Cande Tinelli sufrió un accidente mientras practicaba equitación, uno de sus hobbies favoritos, y tuvo que ser operada de urgencia por una lesión en su mano derecha.

Según contó Pepe Ochoa en LAM (América TV), la cantante “se cayó de una manera muy tonta”, durante una escena en el Club Hípico donde la familia registraba parte de la segunda temporada del programa. En un principio, Cande pensó que el golpe no había sido grave, pero el dolor se intensificó con el correr de las horas. “Aflojó las grabaciones y se dio cuenta de que una parte de su cuerpo estaba rota”, relató el periodista, confirmando que debió ser intervenida.

La caída, aunque leve en apariencia, terminó con una fractura en la mano y un susto generalizado entre los presentes. Por precaución, la hija de Marcelo Tinelli fue trasladada a un centro médico, donde los especialistas determinaron la necesidad de operar para evitar futuras complicaciones.

A los pocos minutos de que trascendiera la noticia, Cande Tinelli eligió mostrarse en redes para llevar tranquilidad a sus seguidores. Fiel a su estilo, compartió una foto frente al espejo en la que se la ve con un yeso blanco que cubre toda su mano derecha, acompañada de una frase cargada de ironía: “¿Y vos cómo arrancaste la semana?”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo de sus fanáticos, que celebraron su buen humor pese al mal momento. En LAM aclararon que la operación fue exitosa y que la cantante se encuentra “fuera de peligro”, lista para iniciar una recuperación que podría extenderse algunas semanas.

Por lo pronto, Cande atraviesa el postoperatorio acompañada por su familia y su pareja, alejada de las grabaciones hasta tener el alta médica. El equipo de producción, mientras tanto, evalúa cómo reorganizar las próximas escenas del reality para no exigirle más de lo necesario.

Lejos de dramatizar, la artista volvió a dejar en claro que nada la detiene. Con humor, resiliencia y una actitud que ya es marca registrada, Cande Tinelli transformó el accidente en una anécdota más, demostrando que incluso en los tropiezos sigue fiel a su estilo descontracturado y auténtico.