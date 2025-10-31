Conociendo Rusia llega a Mood Live el 4 de noviembre con un show imperdible en Neuquén

Mateo Sujatovich, uno de los artistas más destacados del pop rock argentino, se presentará en Mood Live el próximo lunes 4 de noviembre, en el marco de su exitosa gira “Jet Love”. "Conociendo Rusia" promete ofrecer un concierto que promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la región.

Con un sonido que combina pop, rock y letras cargadas de sensibilidad, Sujatovich se consolidó como una de las voces más representativas de la nueva generación de la música argentina. Su llegada a Neuquén forma parte de la gira presentación de su cuarto álbum de estudio “Jet Love”, trabajo que coronó una etapa de gran expansión artística. Cabe destacar que el álbum le otorgó un Latin Grammy por la canción “Cinco horas menos”, interpretada junto a Natalia Lafourcade.

“La búsqueda sonora de esta canción está muy empapada del rock progresivo de los setentas y ochentas, lo cual me parece espectacular porque es algo bastante novedoso para mí y para Conociendo Rusia”, reveló el artista. La canción aborda temáticas de duelo y despedida, expresando deseos de bienestar para el otro. Durante 2025, el artista participó en los principales festivales del país, Cosquín Rock, Quilmes Rock y Wine Rock, además de realizar una gira por España, donde compartió escenario con Leiva. También sumó colaboraciones con figuras como Nathy Peluso, Jorge Drexler,Turf, Mon Laferte, Miranda! e Indios.

Cada presentación de Conociendo Rusia es un viaje por canciones que ya se convirtieron en himnos de una generación: “Cabildo y Juramento”, “Loco en el desierto”, “Tu encanto” y “A la vez” son algunas de las más coreadas por el público. Las entradas para el show en Mood Live ya están a la venta a través de protickets.com.ar y en la boletería del local, en Ministro González 40.