Tras las confesiones de la pareja respecto a los tratamientos que se sometieron, llegó la noticia tan esperada. Es que Jorge Macri y María Belén Ludueña compartieron una de las noticias más anheladas por la pareja: la pareja se encuentra en la dulce espera de su primer bebé. Con mensajes cargados de amor, fe y gratitud, ambos confirmaron públicamente este momento tan especial.

El anuncio llegó casi en simultáneo. Desde su cuenta de X, el jefe de Gobierno porteño escribió: “Hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida. Junto a María Belén estamos esperando un hijo”. En ese mismo posteo, agregó con emoción: “Ahora llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén”.

Jorge Macri, que ya es padre de tres hijos de una relación anterior, se mostró conmovido por este nuevo capítulo familiar y reflexionó: “Ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor”. Y no dudó en dedicarle unas palabras de amor a su esposa, de quien dijo que será “una gran madre”.

Por su parte, María Belén Ludueña eligió anunciarlo a través de Instagram, donde compartió una foto llena de ternura bajo el sol, con su pareja besándola en la mejilla. “Todo este amor y más es para vos, mi vida! Felices con la noticia de tu llegada! Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo! Vamos a ser papás!!!”, escribió la periodista, emocionando a miles de seguidores.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones. Colegas, amigos y figuras del espectáculo —entre tantas aparecieron Majo Martino, Carolina Prat, Kate Rodríguez y Nicolás Magaldi— celebraron la noticia con comentarios repletos de cariño. “Qué hermosa noticia”, “Se tenía que dar” y “Son una familia hermosa” fueron algunas de las frases que inundaron el posteo.

Según trascendió en LAM, María Belén cursa el tercer mes de embarazo y espera un varón. La pareja, que se casó en noviembre de 2022 tras cuatro años de relación, atraviesa un momento pleno después de los tratamientos que la conductora había mencionado tiempo atrás en Mujeres Argentinas, donde habló con sinceridad sobre su deseo de ser madre.

Hoy, ese sueño se hizo realidad. Y en medio de su intensa vida pública, Jorge Macri y María Belén Ludueña encontraron una nueva forma de celebrar: la de una familia que crece, un amor que se consolida y una bendición que los une más que nunca.