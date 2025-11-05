Oriana Sabatini rompió el silencio frente a los comentarios que surgieron en redes sociales acerca de supuestas infidelidades de su esposo, Paulo Dybala. La actriz negó que exista una crisis en su relación y reafirmó la confianza que tiene en su pareja.

En una entrevista con Los Profesionales de siempre (Canal 9), Oriana admitió estar al tanto de las versiones que circulan en las plataformas digitales: “Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa. Obvio que uno prefiere que el chisme no sea de uno”, afirmó con sinceridad, y agregó: “La verdad me rompe las pelotas”.

Palabras de Oriana Sabatini

La actriz cuestionó a quienes difunden estos rumores sin aportar pruebas concretas: “Si vas a decir algo así, ¿qué te frena de mostrarlo? O sea, ya no nos cuidaste diciendo cosas de mí o de mi pareja. Entonces, no entiendo qué te frena de mostrarlo. Por ahí siento que a veces piensan que tenemos más miedo del que tenemos”.

Reflexionando sobre la infidelidad, Sabatini expresó: “A ver, sí, es una mierda que te pase algo así, nadie quiere, pero bueno, pasan muchas cosas en la vida y las relaciones. Ojalá que no me cague nunca. Yo confío que no. No afecta a la pareja para nada porque yo sé que si llega a suceder, me voy a enterar”.

Oriana Sabatini niega infidelidades de Dybala

Además, desafió a quienes ponen en duda la solidez de su vínculo y pidió responsabilidad a la hora de compartir rumores: “Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa y nos enteramos mucho más las cosas. Entonces, digo, si una NN hace un comentario por redes sociales, si vas a contar el chisme, contalo entero”.

Finalmente, Oriana cerró con un llamado a la prudencia: “Estaría buenísimo que no digan nada de nadie que no conocen y de quien no pueden probar nada o mostrar nada”.