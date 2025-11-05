A pocos meses de convertirse en mamá, Oriana Sabatini vive una etapa de cambios profundos, pero no todo es calma en su entorno. Mientras disfruta de su embarazo junto a Paulo Dybala, la cantante decidió poner fin a los rumores que circularon en redes sobre supuestas infidelidades del futbolista. Y lo hizo con la frontalidad que la caracteriza: sin filtros ni evasivas.

Durante una entrevista con el programa Los Profesionales (El Nueve), la hija de Catherine Fulop fue consultada directamente por los comentarios que la mencionaban. Lejos de esquivar la pregunta, Oriana Sabatini se permitió ironizar con el tema: “Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa. Obvio que una prefiere que el chisme no sea de una”, dijo, dejando en claro que nada le pasa inadvertido.

Pero enseguida, su tono cambió. Con una mezcla de hartazgo y lucidez, respondió sin vueltas: “La verdad, me rompe las pelotas porque es eso, es chisme. Digo, si vas a decir algo así, qué te frena de mostrarlo. ¡Mostralo! ¿Entendés? ¿Cuál es el discurso? ¿No lo estás mostrando porque me estás cuidando a mí? Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mí o de mi pareja, entonces no entiendo qué te frena de mostrarlo”, expresó, visiblemente molesta por la especulación constante.

Más allá del enojo, Oriana también se tomó un momento para reflexionar sobre cómo vive estas situaciones mediáticas: “A veces piensan que tenemos más miedo del que tenemos. Sí, es una mierda que te pase algo así, pero sabemos que pasan un montón de cosas en la vida y en las relaciones. Ojalá que no me cague nunca. Yo confío que no, pero... Igual, la belleza no tiene que ver con ser infiel. Yo sé que si llega a pasar algo me voy a enterar. Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa”, lanzó con total franqueza.

En su estilo más ácido, la artista redobló la apuesta y apuntó contra quienes alimentan los rumores desde el anonimato de las redes. “Nos enteramos mucho más de cosas. Si una NN hace un comentario por redes sociales, ¡pero amiga dale, si vas a contar el chisme contalo entero, mostrame! Porque yo también me levanté a tu viejo la semana pasada... Dale, quién me dice que sí o que no... ¡Nadie! Me jode la gente que está siendo mala leche. Y si vas a ser mala leche sé mala leche con ganas, mostralo. ¡Qué lo demuestre, como dice Morena!”, remató entre ironía y enojo.

De este modo, Oriana Sabatini dejó claro que no piensa dejar pasar versiones sin fundamento. Lejos de mostrarse vulnerable, eligió enfrentarlas con humor, carácter y una seguridad que la define. En medio de su etapa más luminosa, demostró que puede convivir con los rumores sin perder la calma ni su esencia.