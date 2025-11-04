La historia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal habría llegado a su fin mucho antes de lo que se pensaba. Pero como si esto no fuese suficiente sorpresa, se filtró que rápidamente habría encontrado consuelo en Mernuel, un famoso streamer que estaría dispuesto a conquistar su corazón.

Según contó Yanina Latorre en sus redes, la pareja habría terminado en medio de un clima tenso. “Se separaron Nicki Nicole y Lamine Yamal. Ampliaremos. No sé por qué verg no querían que se sepa... esto fue hace una semana, pero bueno, me enteré. Está soltera”, escribió la periodista, confirmando la ruptura que venía generando rumores desde hacía días.

Pero mientras se hablaba de distancia y de unfollows, un nuevo nombre apareció en escena: Mernuel, el streamer que, según distintas versiones, habría conquistado la atención de la rosarina. Con miles de seguidores en Twitch y YouTube, este joven creador de contenido es una de las figuras más virales del momento y, junto a su amigo Bauletti —quien fue relacionado con Zaira Nara—, lidera uno de los dúos más populares del streaming local.

Mernuel se define por su estilo relajado, el humor espontáneo y la capacidad de conectar con el público joven. Fue en su propio canal donde, meses atrás, reconoció que Nicki Nicole era su amor platónico, y tiempo después logró tenerla como invitada en una transmisión en vivo. Aquella entrevista estuvo repleta de gestos cómplices y risas que los fanáticos no tardaron en convertir en clips virales.

Con el tiempo, la buena onda entre ambos continuó fuera de cámara. Según Ángel de Brito, el vínculo habría ido más allá del streaming. En su ciclo Bondi Live, el periodista aseguró: “Nicki Nicole se está encajetando a Mernuel. Fue al streaming, pegaron onda y después estuvieron en un boliche”.

El mensaje coincidió con el testimonio de una seguidora que también se viralizó en redes: “Una amiga mía ayer la vio irse de un boliche con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”. El encuentro habría ocurrido en Picheo, uno de los lugares más exclusivos de la noche porteña.

Aunque ninguno de los dos se pronunció públicamente, la versión ya desató una ola de especulaciones. Mientras algunos fans apuntan a que Nicki habría cerrado definitivamente su historia con Lamine, otros creen que solo se trata de una amistad nacida entre cámaras y transmisiones.