La tensión en la familia merecía una intervención salomónica del referente para traer paz. Y así fue. Esta vez fue el propio Marcelo Tinelli quien eligió hablar. Tras los días de silencio y las repercusiones por los mensajes de Juanita Tinelli, el conductor usó sus redes sociales para hacer un descargo profundo, en el que dejó entrever la angustia que atraviesa por el distanciamiento con su hija menor.

El conflicto estalló luego de que Juanita denunciara haber recibido amenazas y dejara entrever que parte del conflicto familiar estaba relacionado con su padre y sus problemas económicos. Desde entonces, los rumores sobre las internas entre los hijos y las exparejas del presentador crecieron con fuerza, sumando especulaciones sobre su continuidad en Carnaval Stream y su entorno personal.

Cansado de las versiones, Marcelo decidió expresarse públicamente desde su cuenta de X. Sin rodeos, apuntó contra algunos medios y figuras del espectáculo por la manera en que trataron el tema. Pero, más allá de la defensa personal, su mensaje tuvo un tono íntimo y emocional, dirigido directamente a su familia.

“Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran porque, aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo”, escribió conmovido, en alusión al tenso intercambio que habría tenido con su hija menor.

El conductor también quiso destacar el rol de sus exparejas, con quienes mantiene distintos vínculos, pero todas ligadas por el amor a sus hijos. “Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis exmujeres, porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica o favorable me hacen bien”, expresó en un intento de calmar las aguas después de las declaraciones de Soledad Aquino sobre las internas familiares.

En otro tramo del mensaje, Marcelo se mostró vulnerable y autocrítico: “Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz, y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas”. Luego agregó: “Amo a mis 5 hijos, son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos”.

El mensaje se viralizó en minutos y generó una ola de apoyo entre sus seguidores, que valoraron la honestidad del conductor. Tinelli, fiel a su estilo, cerró su publicación con un gesto hacia su equipo de trabajo: “Gracias a todos en Carnaval Stream por el apoyo en todo momento. Gracias Pablito, te quiero y te banco. Gracias al otro Pablo y a Guido por estar siempre. Estoy feliz de estar ahí”.

De este modo, Marcelo Tinelli eligió abrir su corazón en medio de uno de los momentos más delicados de su vida personal. Con la exposición mediática a flor de piel, el conductor volvió a mostrarse humano: un padre que se equivoca, se duele y busca recomponer los lazos con los que más ama.