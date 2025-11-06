El mensaje que Juanita Tinelli publicó en su cuenta de Instagram, asegurando que había recibido amenazas y apuntando de lleno contra Marcelo Tinelli, dejó al descubierto una interna que hace tiempo se cocina puertas adentro de la familia. La historia, lejos de aplacarse con el paso de las horas, siguió creciendo con nuevas revelaciones que involucran al conductor y a su hija menor.

En LAM (América TV), Yanina Latorre aportó datos sobre la conversación privada que se habría dado entre Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli luego de esa publicación. La panelista explicó que habló por teléfono y mensaje con el animador y la preocupación fue el sentimiento dominante: “Marcelo está muy caído, no entiende el enojo de Juana”, aseguró Latorre, dejando claro el impacto emocional que sufre el conductor.

En ese mismo sentido, Yanina Latorre desestimó una versión que circuló con fuerza: aquella que aseguraba que Juanita Tinelli había insultado a Marcelo Tinelli en plena madrugada. Según la periodista, lo que realmente sucedió fue que la joven lo llamó y le pidió disculpas por la exposición y el contenido del posteo.

De acuerdo al relato de Latorre, Juanita Tinelli le explicó a Marcelo Tinelli que sufrió un ataque de pánico y que, en medio de esa crisis, decidió escribir y publicar sin medir consecuencias. Pero el diálogo quedó truncado: la llamada se cortó y no pudieron volver a comunicarse, lo que dejó a Marcelo aún más desconcertado porque, según declaró, “no entiende qué es lo que pasa”.

Ángel de Brito también intervino en el análisis y recordó otro episodio público de Juanita Tinelli que había generado preocupación en el entorno familiar: el día en que grabó un video llorando mientras hablaba de salud mental y luego se arrepintió de haberlo compartido en la red.

Como si fuera poco, esta tensión volvió a activar la disputa que enfrenta a Juanita Tinelli y a Candelaria Tinelli. Fue Santiago Sposato, en A la tarde (América TV), quien reveló el supuesto origen del conflicto: un caballo llamado Brigitte, que era de Candelaria y falleció el año pasado.

El enojo habría explotado cuando Marcelo Tinelli decidió comprarle un nuevo caballo a Candelaria Tinelli, adquirido a Florencia, la exesposa de Juan Sebastián Verón, generando en Juanita Tinelli un sentimiento profundo de celos. Según Sposato, esa diferencia económica simbolizó algo más grande: el temor de quedar siempre atrás en el corazón de su padre.

Mientras los protagonistas intentan bajar el perfil, la trama ya quedó expuesta y la relación entre Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli deberá reconstruirse, esta vez, fuera de la presión de las redes y el ruido mediático.