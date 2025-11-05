La preocupación en torno a la seguridad de Juanita Tinelli se intensificó en los últimos días, cuando la Justicia le otorgó un botón antipánico tras una denuncia por amenazas de muerte. La situación estalló luego de que trascendiera públicamente que una voz anónima le advirtió: “Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”, generando alarma en su entorno inmediato.

A partir de que algunos medios señalaran al empresario Gustavo Scaglione como una posible figura vinculada al amedrentamiento, el hombre decidió romper el silencio públicamente. Lo hizo mediante un comunicado en el que aseguró que no tiene ninguna relación con los hechos denunciados y que su nombre fue involucrado de manera injustificada.

“Expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar”, sostuvo en el inicio del descargo. Según remarcó, le sorprendió que la joven de 22 años mencionara en su denuncia la existencia de una supuesta deuda que su padre mantendría con él.

En ese sentido, Gustavo Scaglione aclaró que cualquier insinuación de que estos conflictos económicos podrían estar relacionados con la intimidación carece de lógica. “La supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme”, expresó, marcando distancia total del episodio.

El empresario recordó que siempre actuó con un perfil moderado, tanto en su vida personal como en sus negocios. Incluso señaló que, lejos de llamadas misteriosas, la disputa económica con Marcelo Tinelli se está resolviendo por las vías judiciales correspondientes.

Sobre ese punto, detalló que mantiene dos procesos en curso contra el conductor televisivo. En uno de ellos, ya existe una sentencia firme con bienes embargados en etapa de ejecución forzosa. En el otro, hay medidas cautelares activas y el expediente continúa en trámite normal.

Con este contexto, Gustavo Scaglione insistió en que intentar relacionarlo con una amenaza telefónica resulta “improcedente y absurdo”. A su criterio, se trata de una especulación mediática que desconoce por completo cómo se manejan sus asuntos legales.

Mientras tanto, la investigación judicial deberá determinar quién está detrás del mensaje intimidatorio que recibió la hija menor del reconocido presentador. Hasta entonces, la tensión y la incertidumbre siguen muy presentes en el caso.