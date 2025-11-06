La actriz China Suárez utilizó sus redes sociales para poner fin a las críticas que recibe constantemente, esta vez dirigidas hacia su reciente viaje a Milán junto a Mauro Icardi. El foco de las cuestionamientos fue Yanina Latorre, conductora que en su programa radial cuestionó la actitud de la pareja durante la recuperación del futbolista.

En su espacio en El Observador 1079, Latorre manifestó su descontento con Icardi por no permanecer en Turquía mientras se recupera de una lesión y en cambio viajar a Milán con la actriz, lo que podría afectar la renovación de su contrato millonario con el club Galatasaray. “El Galatasaray no está contento con Icardi, porque en lugar de quedarse en Turquía durante su recuperación, se fue a Milán a boludear con la China y los pétalos de rosa”, afirmó la conductora.

Yanina también comparó la relación de Icardi y Suárez con otras parejas de futbolistas como Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, quienes optan por mantener un perfil más reservado pese a compartir estilos de vida lujosos.

Ante estas afirmaciones, China Suárez decidió responder y aclarar el motivo real de su viaje exprés a Milán, publicando un video donde se ve a Icardi en una consulta médica. “Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”, explicó la actriz.

China Suárez responde a Yanina Latorre por viaje a Milán

Además, lanzó una directa crítica hacia Yanina Latorre por difundir información falsa: “Yani, no te cansas de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables”.

La polémica no terminó allí, ya que la conductora respondió rápidamente en la misma red social: “Vivís boludeando. Seguí mirando como trabajo Euge. Y los 3 embarazos los paso tu entorno para enloquecer a Wanda! Amo q tengas que responderme todo! Anda a comprar carteras! Besis”.