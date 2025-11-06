Pachu Peña anunció el fin de su matrimonio con Felicitas Isse Moyano, tras casi 26 años juntos. La pareja, que tuvo cuatro hijos – Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina – decidió separarse después de atravesar una crisis profunda en su relación.

La noticia se mantuvo en reserva hasta que el propio humorista confirmó la ruptura y habló de su presente sentimental. “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada...”, explicó Peña al referirse al final de su matrimonio y el inicio de un nuevo vínculo amoroso.

Actualmente, Pachu está en pareja con Paula Paparella, una empresaria de 42 años vinculada al mundo del espectáculo y hija del fundador de las cadenas de peluquerías Leo, una de las más exitosas del país. La diferencia de edad entre ellos es de 21 años, un detalle que no representa un obstáculo para disfrutar su relación.

Pachu Peña se separó y tiene nueva pareja

“Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”, comentó el humorista, quien agregó que no está proyectando a futuro y que su prioridad son sus hijos. “Estoy muy bien, pensando en mis hijos”, afirmó Peña, reflejando la importancia que le da a la familia en esta nueva etapa.

Paula Paparella es soltera y no tiene hijos ni compromisos previos, lo que facilita el comienzo de esta nueva historia de amor que, según allegados, marcha con mucha conexión y entusiasmo. “Están muy enganchados... La edad de ambos no tiene ninguna importancia porque la pasan bien”, aseguraron personas cercanas a la pareja.