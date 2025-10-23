Nicolás Varrone da el salto a la Fórmula 2 con un padrino de lujo: el Kun Agüero

El automovilismo argentino vuelve a tener motivos para ilusionarse. Nicolás Varrone, de 23 años, fue anunciado oficialmente como nuevo piloto del equipo neerlandés Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2, la antesala directa a la Fórmula 1.

El anuncio no pasó desapercibido: en el video de presentación, que rápidamente se hizo viral, el Kun Agüero aparece de sorpresa detrás de una ventanilla y le lanza al piloto una frase que desató risas y emoción: “¿Y, pa? ¿Estás listo?”. Luego, se muestra a Varrone enfundado en el traje del equipo y al mando del monoplaza, sellando su llegada a la categoría con una puesta en escena creativa y muy argentina.

“¡Los mejores sueños son los que se cumplen! Se viene el 2026 en la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing. ¡Vamos con todo!”, publicó Varrone en sus redes, reflejando la alegría por este gran salto en su carrera.

Campeón de las 24 Horas de Le Mans 2023 en la clase LMGTE Am, el joven piloto se formó en la Fórmula Renault 2.0 argentina antes de continuar su desarrollo en Europa. Su ascenso lo posiciona como una de las promesas más firmes del automovilismo nacional, que ahora contará con dos representantes de peso en la F2: Franco Colapinto y Nicolás Varrone.

El Kun, por su parte, no ocultó su orgullo por acompañar al joven corredor: “Los argentinos seguimos rompiéndola afuera. Es un orgullo ver que siguen llegando a lo más alto”, expresó en sus redes tras la presentación.

Con esta incorporación, Varrone se suma al selecto grupo de pilotos argentinos que buscan dejar su huella en el camino hacia la Fórmula 1, con una mezcla de talento, trabajo y el respaldo de una figura que siempre lleva la bandera celeste y blanca en alto.