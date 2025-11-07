El periodista Jorge Rial reveló que mantuvo una reunión con Cristina Kirchner, quien le manifestó su molestia por la reacción visible del comunicador luego de que su partido sufriera una derrota en las recientes Elecciones Legislativas.

La ex mandataria lo invitó a su residencia en San José al 1111 para aclarar diferencias y dialogar durante un encuentro que se extendió entre 40 minutos y una hora. En ese espacio, Rial explicó que su reacción fue espontánea y surgió del sentimiento que le provocó la situación.

Por su parte, Cristina Kirchner recordó que ella también bailó el día que fue condenada, aunque aclaró que en su caso fue una decisión personal, dejando en claro que entiende las distintas formas de expresar las emociones.

El periodista admitió que, en caso de volver a vivir una situación similar, probablemente actuaría de la misma manera, manteniendo la sinceridad de su respuesta emocional.

Cristina y Rial liman asperezas tras polémica

Durante la conversación, la ex funcionaria le reveló a Rial quién será la persona que representará al peronismo en las próximas elecciones, aunque el periodista decidió respetar el off y no divulgar el nombre. Explicó que Cristina le comentó: