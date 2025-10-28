Romina Pereiro confesó con qué le hizo la vida imposible Jorge Rial: “No lo pude…”

La historia de amor entre Romina Pereiro y Jorge Rial comenzó como un cuento romántico entre dos personas maduras que apostaron fuerte por el amor. Sin embargo, tres años después de aquella boda soñada, el vínculo llegó a su fin. Lejos de los escándalos mediáticos y los cruces que suelen rodear al mundo del espectáculo, la nutricionista aseguró que la decisión fue compartida y atravesada por el respeto. Según explicó, nunca existieron terceros en discordia ni conflictos por bienes, sino un simple desenlace: el proyecto no funcionó.

Con una sinceridad inesperada, Romina Pereiro recordó que junto a Jorge Rial intentaron sostener la relación, pero múltiples circunstancias los empujaron a cerrar el capítulo. Aun así, destacó que siempre buscó mantener una buena dinámica no solo con su exmarido, sino también con las hijas de él. Para ella, haber sido familia implicaba cuidar ese lazo y privilegiar el buen recuerdo por sobre la tensión.

Aun cuando la separación transcurrió en armonía, hubo un aspecto que la marcó profundamente: la exposición pública. Consultada sobre cómo vivía esa constante observación social, Romina Pereiro respondió entre risas que fue “un espanto”. Aunque entendía que estar al lado de una figura polémica implicaba cierta atención, confió que nunca supo manejarlo del todo bien, admitiendo que la presión mediática fue un desafío que jamás pudo controlar completamente.

En su faceta más personal, la nutricionista también habló de su costado más vulnerable: los celos. Reconoció que, en su caso, no eran infundados, ya que los hombres con poder suelen despertar interés. Además, reveló que aún no logró volver a enamorarse. Dijo haberlo intentado, pero sin éxito, y atribuyó esa dificultad a la actualidad del “mercado amoroso”, tal como también les sucede a sus amigas.

Otra confesión tuvo que ver con el impacto de ser “la ex de”. Según contó, al principio muchos hombres se alejaban cuando descubrían su vínculo con el conductor. Ese dato generaba más temor que curiosidad, especialmente entre quienes no pertenecían al ambiente artístico. Con humor, aseguró que ahora la situación cambió.

Finalmente, Romina Pereiro afirmó que estos años los dedicó a mirarse hacia adentro. Trabajó en su autoconocimiento y en comprender por qué sus parejas anteriores no prosperaron. Recordó que se casó dos veces y que aquel evento de 2019 en Villa Urquiza fue uno de los más emocionantes de su vida.

Aunque la relación duró menos de lo esperado, hoy abraza el aprendizaje, la calma y la oportunidad de empezar de nuevo.