La última gala de MasterChef Celebrity estuvo marcada por el caos, el estrés y un accidente que generó preocupación en el estudio. Todo ocurrió cuando Wanda Nara sorprendió a los participantes con una consigna inesperada: intercambiar recetas y cocinas entre compañeros de mesada. La dinámica descolocó a todos y elevó la tensión, pero quien peor la pasó fue Cachete Sierra, que terminó con una fuerte quemadura en la mano.

El actor tuvo que intercambiar su preparación con Sofía Martínez, y desde el primer minuto quedó claro que la consigna no iba a ser sencilla. Ambos se mostraron incómodos y confundidos sobre cómo continuar el plato del otro. “Ella no está contenta con lo que yo hice y yo no estoy contento con esto”, lanzó Sierra, evidenciando el mal clima que se vivía en las cocinas.

Minutos más tarde, Wanda Nara volvió a intervenir y ordenó que cada uno regresara a su receta original, lo que sumó todavía más nerviosismo. En medio de ese desorden, Sofía Martínez le preguntó a Cachete Sierra cómo venía la pizza que estaba preparando. La distracción fue clave para lo que sucedería después.

Visiblemente enojado por el resultado, Sierra abrió el horno y, sin darse cuenta, tomó una fuente caliente sin protección adecuada. “¡Ah, esto quemaba!”, gritó al instante. El accidente obligó a que el actor continuara la prueba con la mano vendada, mientras intentaba mantener la concentración para llegar al final del desafío.

Al momento de presentar el plato frente al jurado, Damián Betular notó la venda y no dudó en preguntar qué había pasado. Cachete Sierra explicó con crudeza cómo se quemó y reconoció que el dolor y el apuro influyeron directamente en el mal resultado de la pizza.

Fiel a su estilo frontal, el actor no buscó excusas y definió su preparación sin filtros. Damián Betular tampoco fue indulgente y cuestionó duramente el plato, asegurando que parecía un bloque sin distinguir masa, mozzarella ni salsa.

La tensión aumentó cuando Sierra responsabilizó a Sofía Martínez por la receta improvisada, una preparación inspirada en TikTok que terminó siendo pancakes de zanahoria. A pesar de las críticas, ambos intentaron tomarse la situación con humor y distender el momento.

Entre risas, chicanas y devoluciones picantes del jurado, el accidente de Cachete Sierra se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche en MasterChef Celebrity, dejando en claro que la presión del reality puede jugar malas pasadas incluso a los más experimentados.