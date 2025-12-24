La Navidad es una época del año para compartir nuestro tiempo con familia y amigos, prepararles nuestras mejores recetas para disfrutar alrededor de una mesa llena de comida. La ilusión de celebrar la Nochebuena o la Nochevieja en compañía es una tradición que seguimos año tras año, que nos lleva a preparar multitud de platos llenos de sabor, color y textura.

Entre tantas comilonas y excesos, hay algo que no puede faltar en nuestra mesa, las verduras y los vegetales, que siempre han formado parte de las recetas típicas de Navidad por su delicioso sabor y sus virtudes dietéticas.

Con tantas comidas pesadas siempre es necesario comer algo más ligero para ayudar a nuestro cuerpo. No necesitas cambiar toda tu cena navideña para hacerla más saludable, solo basta con incorporar algunos ingredientes saludables para lograr un balance de alimentación adecuado entre los platos pesados y ensaladas livianas que te den saciedad y ayuden en la digestión.

Ensalada Waldorf

Es muy sencilla de preparar, en un bowl incorpora lechugas bien lavadas y cortadas, manzanas verdes, perejil picado, apio, pasas de uvas y nueces. Para el aderezo podés usar limón, sal y pimienta negra, aceite de oliva y yogur neutro. ¿Ves la mayonesa por alguna parte? ¡Exacto! Nada de cremas.

La clave para el éxito de esta ensalada es tostar ligeramente las nueces para que suelten su aroma característico, aplastarlas un poco en un mortero o con el mango de un cuchillo grande y después incorporar a la preparación. La Waldorf es una ensalada fresca con toques dulces ideal para la temperatura del verano y para acompañar la pesada cena navideña.

Ensalada de espinaca y parmesano

Esta ensalada es fresca, ligera y muy fácil de preparar. Solo necesitas un paquete de espinacas, queso parmesano, aceite de oliva, limón sal y pimienta. Lava bien las espinacas y córtala en tiras delgadas. En un recipiente aparte prepara una vinagreta, mezcla el aceite y limón en partes iguales sal y pimienta, luego adereza tu ensalada. Al finalizar ralla hebras de parmesano para decorar.

Esta combinación no solo es deliciosa para el paladar, sino que el hierro de la espinaca se verá potenciado por el aporte de Vitamina C del limón. Le podés agregar tomates secos hidratados en té y cortados en tiras delgadas, o reemplazar la espinaca por rúcula o radicheta.

Ensalada de tomate, cebolla morada y palta

Seguimos con recetas súper sencillas, fáciles, y deliciosas. Es una ensalada de esas que se preparan al instante, lleva tomates, palta, cebolla morada, aceto balsámico, aceite de oliva, y sal a gusto.

Corta el tomate, incorpóralo en un plato grande o fuente de ensaladas, agrega las cebollas picadas (cortes plumas), y luego las rodajas de palta (colócale unas gotitas de limón para que no se oxide). Condimenta con el aceto y el aceite de oliva y sal a gusto. Podes cambiar la cebolla morada por blanca o común.

Esta ensalada sencilla se puede servir como guarnición, podes usar para hacer una bruschetta o como relleno de un sándwich. Según tu gusto también le podes agregar hojas de lechuga y verduras adicionales.

A tener en cuenta:

- Para que tus platos sean más saludables, podes hacer cambios pequeños en las recetas:

- Cambia las salsas como la mayonesa o la mostaza por queso untable, pates o dips de vegetales, aceite de oliva y aceto balsámico.

- Incorpora elementos frescos como hojas de espinaca, lechugas, rúcula o albahaca cruda.

- Utiliza lípidos saludables, como frutos secos, semilla y palta (en su justa medida) para darle un toque distintivo a tus ensaladas.