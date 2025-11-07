La tensión entre Beto Casella y Ángel de Brito volvió a escalar, esta vez por una filtración que no cayó nada bien. El conductor de Bendita estalló en redes y en su programa luego de que su colega diera por hecho su salida de Canal 9 y su supuesto pase a América, una noticia que, según Beto, fue contada antes de tiempo.

El conflicto se desató después de que Ángel de Brito asegurara en LAM que Beto Casella ya había rescindido su contrato con El Nueve, algo que el propio protagonista salió a desmentir en vivo. “Me llama medio mundo, no firmé nada con nadie, nada, no firmé nada, así que esperen a que, en todo caso, lo diga yo, yo que soy el principal interesado”, lanzó indignado frente a las cámaras, dejando claro que no quería que otros hablaran por él.

Acto seguido, intentó bajarle el tono al asunto, pero dejó una puerta abierta: “Quizá en unos días o nunca, no sé, pero hoy no, hoy estamos acá, esperen que yo les cuento si me quedo acá o si hago otra cosa, están ansiosos”. Sin embargo, el intento de calmar las aguas no funcionó.

Ángel de Brito no tardó en responder. Desde su cuenta de X (ex Twitter), citó el fragmento del video con una frase breve pero contundente: “Mentira. Ya rescindió”, dando a entender que su información era definitiva.

Fue ahí cuando Beto se sacó. En un nuevo posteo, apuntó directamente contra su colega y lo acusó de no respetar las reglas básicas de su profesión: “Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos”, escribió, marcando el inicio de su descargo.

Luego amplió su enojo con un mensaje más extenso, en el que dejó entrever que, si bien la información de De Brito podía tener algo de cierto, lo que lo molestó fue la falta de prudencia. “Los traspasos de este tipo están llenos de detalles pequeños, que hay que ir hablando uno a uno. Hay un ciclo que tengo que cuidar hasta fin de año, poniéndole el mismo amor de siempre. Hay marcas, auspiciantes comprometidos, panelistas involucrados”, explicó.

Y cerró su publicación con un llamado a la responsabilidad: “Estos procesos necesitan discreción, prolijidad, profesionalismo. Y debería ser el propio protagonista quien anuncie las cosas (por respeto a todo lo antes mencionado) en el momento que quiera y de la forma que desee”.

Con ese mensaje, Beto Casella no solo marcó su malestar, sino que dejó entrever que sus códigos son muy distintos a los de Ángel de Brito. Por ahora, lo que está claro es que el conductor no piensa dejar pasar la actitud de su colega sin marcar la cancha. Entre periodistas, los códigos siguen siendo palabra sagrada, y para Beto, Ángel los rompió de la peor manera: al aire y sin pedir permiso.