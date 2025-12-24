Sofía Gonet volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez lejos de las peleas públicas y más cerca del juego de la seducción. La influencer protagonizó un llamativo intercambio con Germán Martitegui durante una emisión de MasterChef Celebrity, que no pasó desapercibido ni para el jurado ni para los televidentes. El gesto llegó días después del escándalo que la tuvo enfrentada a su ex, Homero Pettinato.

La jornada en MasterChef Celebrity fue distinta a las habituales. Los participantes debieron enfrentar un primer desafío en parejas, preparando un trago con una sola mano cada uno, y luego pasar a la instancia de cocina. Como si fuera poco, el mercado tenía una regla clave: no podían llevar más de 20 productos o serían sancionados, lo que obligó a todos a pensar rápido y estratégicamente.

En ese contexto, Sofía Gonet se acercó decidida a Germán Martitegui para despejar dudas sobre su plato. El chef, fiel a su estilo directo, la recibió con un “tres preguntas, a cara de perro”, marcando el tono del intercambio. Ella le mostró los ingredientes que había elegido y consultó si con eso podía hacer una salsa picante.

La respuesta técnica de Germán Martitegui no fue la que esperaba Sofía Gonet. Él le explicó que, con esos productos, apenas podría lograr un aceite picante. Ella insistió en que necesitaba una salsa y el jurado fue tajante: no era posible. Lejos de incomodarse, la influencer siguió adelante con la segunda pregunta.

“¿Esto va mejor aparte, como una palta, o adentro de la quesadilla?”, consultó Sofía Gonet, buscando afinar su preparación. Germán Martitegui, sin dudar, le recomendó incorporarlo al plato, manteniendo la seriedad propia del certamen y sin imaginar lo que vendría después.

Fue entonces cuando llegó el momento que descolocó a todos. Con una sonrisa cómplice, Sofía Gonet lanzó su tercera y última pregunta: “¿Qué haces el viernes a la noche?”. La cocina quedó en silencio por unos segundos y Germán Martitegui, sorprendido, se retiró sin responder.

La reacción del chef generó risas entre los presentes y rápidamente el clip se volvió viral en redes sociales. Lejos de arrepentirse, Sofía Gonet celebró su osadía y, entre risas, aseguró: “Lo dejé mudo… hay que mandarse en esta vida”.

El intercambio no tardó en despertar rumores y especulaciones, sobre todo por el reciente conflicto entre Sofía Gonet y Homero Pettinato. Mientras algunos lo tomaron como una simple broma televisiva, otros se preguntan si este coqueteo con Germán Martitegui podría ser algo más que un divertido momento al aire.