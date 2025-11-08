Tras un período cargado de angustia, rumores y un profundo miedo por la salud emocional de una de sus integrantes, Lissa Vera decidió abrir su corazón y hablar sobre el reencuentro más esperado por los fans de Bandana. La artista se mostró sincera y transparente al relatar cómo fue volver a abrazar a Lowrdez Fernández, después del episodio de violencia que la involucró con su expareja y que generó gran conmoción pública.

En una entrevista televisiva, Lissa Vera se dejó ver más tranquila y enfocada en el regreso de la icónica banda pop que marcó a miles en Argentina. Según contó, el espíritu del grupo está más vivo que nunca y las charlas se centran en un futuro lleno de música, viajes y proyectos que vuelvan a conectar con ese público que las acompañó desde sus inicios. Vestuarios, coreografías y organización interna son algunos de los temas que ya comenzaron a planificar con entusiasmo.

Sin embargo, detrás de la emoción también hubo emociones fuertes. Lissa Vera reconoció que el reencuentro tuvo un significado especial por todo lo vivido en las últimas semanas. Aseguró que el vínculo entre ellas se mantiene firme, aunque la vida les imponga pruebas difíciles: existe un cariño real que supera cualquier crisis. Por eso, entre risas y complicidad, se prometieron sostenerse mutuamente y priorizar el amor que siempre las unió: “En diez minutos nos juramos amor eterno”, expresó con ternura.

La cantante también recordó por qué decidió alzar la voz públicamente cuando su amiga más lo necesitaba. Como madre, entendió que no podía mirar hacia otro lado y que acompañar era la única opción posible. Su gesto fue un ejemplo de sororidad y empatía que también fue reconocido por la propia familia de Lowrdez Fernández.

En ese camino de contención, la música volvió a aparecer como refugio. Bandana se transformó nuevamente en un espacio seguro, en una fuerza capaz de dar impulso cuando las cosas se vuelven oscuras. El retorno del grupo no es solo un proyecto profesional: es una forma de sanar.

Antes de despedirse, Lissa Vera dejó en claro que seguirá presente, ya sea desde la palabra o desde el silencio. Porque cuando la amistad es verdadera, siempre hay una promesa que se cumple: estar ahí.

Además, la cantante destacó que la historia de Bandana está marcada por desafíos, reencuentros y nuevas oportunidades. A pesar del paso del tiempo y de los distintos caminos que cada una tomó, cada regreso demuestra que el vínculo que las une es mucho más fuerte que cualquier distancia o conflicto. Los fans, por su parte, celebran este nuevo capítulo con la esperanza de volver a vivir la energía y la magia que las convirtió en un fenómeno.

Mientras afinan los detalles para su vuelta a los escenarios, Lissa Vera insistió en que lo más importante es que todas se sientan acompañadas y contenidas. El proyecto musical las entusiasma, pero la prioridad está en el bienestar emocional de cada una. “Queremos estar bien primero nosotras, para que el público también nos sienta plenas”, fue el mensaje que dejó como cierre, reafirmando que esta nueva etapa llega con más unión que nunca.