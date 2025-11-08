Durante las últimas semanas, Morena Rial permanece privada de su libertad tras ser detenida en medio de una causa judicial que aún continúa su curso. A pesar del pedido de su defensa para que se le concediera la prisión domiciliaria, la Justicia decidió rechazarlo, por lo que la joven deberá seguir detenida hasta que se resuelva su situación procesal. Sin embargo, un dato hasta ahora desconocido generó conmoción en su entorno.

En los últimos días comenzaron a salir a la luz testimonios que describen el insólito trato que recibió al momento de ser arrestada. Lejos del profesionalismo que se espera por parte de las fuerzas de seguridad, algunos efectivos habrían cruzado un límite que dejó a todos perplejos. La situación generó repudio por lo inédito del accionar policial.

El youtuber Matías Bottero fue quien rompió el silencio y contó lo ocurrido en una entrevista con El Ejército de LAM, transmitida por Bondi Live. Según su relato, los agentes acudieron a detener a Morena Rial y aprovecharon ese instante para realizar una broma que, para ella, resultó desconcertante y angustiante. En lugar de actuar con seriedad, la habrían provocado con una frase burlona.

“Cuando fueron a buscarla, el policía le dijo: ‘Venimos de parte de Matías Bottero’, y se empezaron a reír”, reveló el influencer, detallando la escena. Morena Rial, sin entender lo que sucedía, decidió comunicarse inmediatamente con su abogado para intentar aclarar la situación. Creyó que se trataba de un malentendido.

En la conversación con su defensor legal, Morena Rial expresó su incertidumbre. “Le dice: ‘Me dijeron que venían de parte de él’. Y el abogado le respondió que eso era imposible”, relató Bottero, indicando que en ese momento nada tenía sentido para la joven. Todo parecía un absurdo en medio de un contexto altamente delicado.

Sin embargo, la realidad se impuso de forma contundente. Cuando le colocaron las esposas, Morena Rial comprendió que el comentario no era más que una broma de muy mal gusto por parte de quienes deberían actuar con seriedad y respeto. El susto inicial se transformó en bronca e incredulidad ante la actitud institucional.

Matías Bottero aseguró que incluso él quedó sorprendido al enterarse de cómo se desarrolló el procedimiento. “Me lo contó Alejandro Cipolla. Yo no lo podía creer, es bizarro”, expresó, destacando lo grave del hecho. Para el entorno de Morena, el comportamiento de los efectivos requiere, como mínimo, un llamado de atención.

El episodio volvió a abrir el debate sobre los límites del accionar policial y el trato que reciben los detenidos, cualquiera sea su causa. En un contexto en el que la Justicia avanza con la investigación, la polémica ahora también involucra a quienes participaron del operativo y que, según lo denunciado, optaron por la burla en lugar del deber.