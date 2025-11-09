El universo de Antonela Roccuzzo no deja de expandirse. La empresaria y referente de estilo dio un paso más en su relación con la moda y lanzó una iniciativa que combina lujo y solidaridad: una venta exclusiva de su guardarropa, con el objetivo de recaudar fondos para la organización educativa Estudiar es Mejor.

Desde sus redes, la esposa de Lionel Messi anunció el proyecto con un mensaje que refleja su costado más sensible. “Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, expresó Antonela Roccuzzo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La acción se lleva adelante a través de Vestiaire Collective, una de las plataformas de moda circular más prestigiosas del mundo. En su perfil dentro del sitio la presentan como una “modelo y filántropa que encarna el glamour sencillo”, y adelantan que las prendas provienen de sus armarios de Barcelona y Miami, dos de las ciudades donde vive junto a su familia.

La selección incluye piezas de marcas icónicas como Balmain, Prada, Gucci, Saint Laurent, Loewe, Alaïa y Louis Vuitton. Los precios van desde los 205 hasta los 1.130 euros, con opciones que reflejan el estilo clásico y minimalista que caracteriza a Antonela. Entre los artículos destacados figuran una mini falda celeste de Balmain (289 €), una camisa cropped de Prada (407 €), un maxivestido blanco de Cult Gaia (305 €) y una chaqueta de tweed de Miu Miu (1.130 €).

En calzado y accesorios, también hay joyas del lujo: sandalias de cuero Louis Vuitton (384 €) y un modelo verde Revival del mismo diseñador (604 €). Cada pieza se entrega con un certificado de autenticidad, pero lo más importante es su fin benéfico: lo recaudado será destinado a garantizar oportunidades de estudio para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Colaborar con Vestiaire Collective es una forma preciosa de dar a mis prendas y accesorios una segunda vida y, al mismo tiempo, apoyar a Estudiar es Mejor. Creo firmemente en el poder de la moda circular”, sostuvo Antonela, que reafirma así su compromiso con la sostenibilidad y las causas sociales.

Con este nuevo proyecto, la rosarina demuestra que su influencia va más allá del estilo. En su universo, la moda no solo viste: también puede transformar realidades. Y en cada prenda que deja partir, Antonela Roccuzzo refuerza una idea que la define tanto como su elegancia: la de usar su lugar para generar impacto positivo.