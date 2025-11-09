¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 09 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SIGNO POR SIGNO

El horóscopo de Jimena La Torre para la segunda semana de noviembre

La astróloga vaticinó cómo le irá a los signos del zodíaco durante la próxima semana, por lo que lanzó su análisis detallado.

Por Redacción

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 09:43
PUBLICIDAD

Noviembre avanza a paso firme y la segunda semana completa de este mes está por comenzar. Para encararla de la mejor manera, Jimena La Torre se encargó de presagiar cómo le irá a cada uno de los signos del horóscopo en estos días.

El horóscopo de Jimena La Torre:

Aries: Tiempo para terminar de cerrar capítulos que no sirvieron. La luna en Cáncer te hace mirar para atrás para tomar impulso. Tu sensibilidad te guía hacia decisiones más maduras y sabias, donde el pasado se transforma en fuerza para el futuro. La rueda de amor con proyecto a más.

Tauro: Te trae apoyo incondicional con tu pareja; la luna en Cáncer te hace reencontrarte con la familia. Momento ideal para fortalecer los vínculos más cercanos y valorar los gestos simples que te hacen sentir en casa. Amor con palabras dulces y románticas.

Géminis: La varita mágica está a favor de tu profesión, no tanto en el amor. Brillas en los grupos y sobresales por tus ideas. Tu mente creativa atrae nuevas oportunidades y reconocimientos que te devuelven la motivación y la confianza. Dejas atrás a quienes no te acompañan.

Cáncer: La luna en tu signo te estimula para lograr deseos con tu pareja; el amor es todo. Tu energía se renueva y sentís que cada paso que das hoy te acerca a lo que realmente te hace feliz. Nuevo trabajo en el que te destacas con pasión.

Leo: La luna en un signo de tu agua te hace recapacitar sobre el amor que no fue. Una conversación o reencuentro puede darte la claridad que necesitabas para sanar el corazón y abrirte de nuevo. Recibes una nueva propuesta en el amor, ahora tómala y recibe tu premio.

Virgo: Un nuevo amor es posible hoy. La luna en Cáncer genera que te apoyes en la familia y en los tuyos con alegría. Tu forma práctica y tierna de demostrar cariño consolida relaciones y te ayuda a recuperar la confianza. Sabes actuar con éxito para que tu pareja te dé mucho más amor.

Libra: La luna en Cáncer mejora los problemas afectivos y repara tus acciones amorosas con alegría. Dejas atrás las dudas y te animás a mostrar tus sentimientos con más sinceridad y entrega. Aumenta tu amor y sabes lo que te conviene ahora.

Escorpio: Tu amor se regenera con la luna en Cáncer y el Sol en tu signo; cambias la manera de ver la relación que tenés con el otro.Renacés emocionalmente, comprendiendo que la verdadera conexión nace cuando mostrás tu vulnerabilidad. Festejas por un triunfo merecido.

Sagitario: Cerrás etapas de amor y abrís puertas profesionales maravillosas. Mejorás los sentimientos con tus amigos. Los cambios que llegan te devuelven entusiasmo y te preparan para una nueva etapa más libre y liviana. Aprendés a vivir en tranquilidad con lo que tenés.

Capricornio: La luna en oposición te ayuda a resolver temas con tu pareja y creés en el amor con alegría y fe. Reconocés que mostrar tus emociones no te debilita, sino que te vuelve más cercano y auténtico. Vivís colgado del amor futuro, lo tendrás muy bien.

Acuario: Excelente día para reparar problemas con tu pareja; crecen los sentimientos y la comprensión mutua. Te abrís a nuevas formas de amar sin perder tu independencia ni tu esencia. Todo gira a favor, la suerte te acompaña.

Piscis: La luna en un signo de agua te ayuda a mejorar tu amor y tu vínculo de pareja. Tu intuición está más fuerte que nunca y te guía hacia decisiones que traen calma y ternura. Justicia a favor en el amor, encontrás equilibrio y tomás un recreo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD