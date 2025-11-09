Detrás del humor, la calma y la sonrisa amable que lo caracterizan, Damián Betular guarda una historia que lo cambió para siempre. En una charla íntima, el jurado de MasterChef Celebrity recordó la muerte de Federico Ferrari, su amigo y colega, a quien consideraba su familia dentro y fuera de la cocina. Fue durante su paso por Podemos Hablar cuando el pastelero decidió abrir el corazón y poner en palabras una de las experiencias más duras de su vida.

“Nos conocimos en el Hyatt y desde ese momento no nos separamos más. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, viajábamos juntos. Era un padre, un amigo, un hermano, un todo”, contó Damián Betular conmovido, al recordar aquellos años en los que compartían no solo el trabajo, sino también la vida cotidiana.

La relación entre ambos trascendía lo laboral. Federico fue quien lo acompañó en sus primeros pasos dentro de la gastronomía y quien lo impulsaba a animarse a más. “Él me empujaba a crecer, me decía que podía más. Me cuidaba como nadie”, aseguró, evocando a ese compañero que se convirtió en su sostén y su referencia.

El golpe llegó en 2019, de manera repentina. “En un segundo no estás más. Me llamó su pareja y me dijo ‘Fede tuvo un accidente’. Yo pensé que estaba internado, pero no”, recordó, todavía con la emoción contenida. Esa noticia, inesperada y devastadora, lo enfrentó con la fragilidad de la vida y lo llevó a replantearse muchas cosas.

“Ahí entendí que todo puede cambiar en un instante”, confesó. Desde entonces, la forma en que Damián mira el mundo ya no fue la misma. El dolor se transformó en aprendizaje y, con el tiempo, en una nueva manera de estar presente. “Me cambió la forma de ver la vida. Empecé a valorar más el presente, a estar más cerca de los que quiero”, expresó.

También habló del proceso de duelo y de cómo ese golpe emocional lo obligó a conectar con un costado suyo que había mantenido a raya. “Yo era muy racional, muy de seguir adelante. Pero esto me frenó. Me hizo pensar, sentir, estar más atento”, reconoció.

El recuerdo de Federico Ferrari sigue acompañándolo en cada paso, en cada proyecto y en cada logro. Porque más allá de los programas y la fama, Damián Betular sigue siendo aquel cocinero que aprendió de su amigo no solo a batir la mezcla perfecta, sino también a entender que las cosas más importantes no se cocinan con recetas, sino con amor y presencia.