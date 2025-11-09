La tensión dentro de MasterChef Celebrity parecía haberse calmado tras varias semanas de polémicas, pero una nueva salida volvió a sacudir el programa. Esta vez fue Valentina Cervantes, quien decidió bajarse del certamen cuando muchos la veían como una de las favoritas. Sin embargo, lo que parecía una decisión personal escondía una historia mucho más compleja.

Según trascendió, la influencer dejó la competencia a pedido de su pareja, Enzo Fernández, actual figura del Chelsea. El futbolista, que vive en Londres junto a sus hijos, habría considerado que el clima entre Valentina y Wanda Nara dentro del set se volvió insostenible. La conductora y el jugador compartieron un breve intercambio en redes en 2022, y aunque ambos lo negaron, el episodio habría dejado heridas que nunca cicatrizaron del todo.

La relación entre Wanda y Enzo se volvió tema recurrente en el backstage del programa. Si bien Cervantes evitó confrontar para proteger la imagen de su pareja, el malestar se hacía evidente. Según contaron en Intrusos (América TV), el pedido de Enzo fue directo: alejarse del foco mediático antes de que el rumor volviera a explotar.

Pero no fue lo único que pesó en la decisión. Paula Varela agregó un dato que encendió las redes: durante una crisis de pareja que ambos atravesaron el año pasado, un compañero de la Selección Argentina habría intentado conquistar a Valentina. “Vamos a decir que es un rumor, pero el jugador que le arrimó el bochín cuando se separó de Enzo fue Thiago Almada”, aseguró la periodista, dejando atónitos a sus compañeros de panel.

De acuerdo con su versión, aquel episodio fue un punto de quiebre para el mediocampista: “A Enzo, al enterarse, se le mueven un poco los patos, la viene a buscar y ellos regresan”, contó Varela. Desde entonces, la pareja reconstruyó el vínculo, pero el recuerdo de esa etapa habría reactivado los celos del jugador al ver a Valentina nuevamente expuesta en televisión.

En medio de las grabaciones y el revuelo mediático, la influencer optó por priorizar la calma familiar. Cercanos al entorno aseguran que ya tiene pasajes para regresar a Inglaterra junto a su hija, con la idea de acompañar al futbolista en la recta final de la temporada.

Así, entre versiones cruzadas, celos y presiones, Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity sin escándalo en cámara, pero con un trasfondo que pocos imaginaron. Y mientras el reality sigue su curso, la historia de amor con Enzo Fernández vuelve a ocupar el centro de la escena: esta vez, fuera de la cancha y lejos de los fogones.