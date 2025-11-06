El rumor estalló en las últimas horas: Valentina Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity por una pelea con Wanda Nara y un posterior pedido de Enzo Fernández, su pareja y padre de sus hijos. La noticia, difundida por Ángel de Brito, agitó las redes y abrió un debate sobre los celos, la distancia y la presión mediática que enfrenta la pareja. Pero lejos de alimentar la polémica, ella eligió hablar con calma y poner las cosas en su lugar.

En su programa, De Brito había sido contundente. “Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, aseguró, dando a entender que el mediocampista del Chelsea no habría soportado la exposición de su pareja en televisión.

Sin embargo, la propia Valentina Cervantes se encargó de desmentir esa versión con una entrevista sincera en Desayuno Americano (América TV). Allí se mostró tranquila, sonriente y con tono conciliador. “Estamos súper bien. Hablamos todos los días y hacemos videollamadas”, comenzó, descartando cualquier crisis.

La influencer también habló del vínculo que mantienen a pesar de la distancia que impone la carrera de Enzo: “Obvio que lo extraño todos los días, él también a mí y queremos estar los cuatro juntos. Los dos somos muy seguros de sí mismos. Él está muy concentrado en el fútbol, le está yendo bárbaro mientras juega varios partidos seguidos y yo estoy acá. Obvio que lo quiero ver lo antes posible”, expresó, dejando ver una dinámica de pareja sólida y sin conflictos.

Consultada por cómo manejan la cotidianeidad, Valentina fue clara: “Hablamos todos los días. Cuando me levanto, me voy a dormir, hablamos con los nenes, así que estamos siempre comunicados”, comentó, destacando que la tecnología se volvió su mejor aliada para sostener la conexión familiar.

Sobre los supuestos celos de Enzo, su respuesta fue directa: “Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa en general. Nunca lo fui”. Con esa frase, derribó sin despeinarse la teoría de que su salida del reality estuviera vinculada a un pedido del futbolista.

Finalmente, Valentina dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en un futuro cercano, ya sea en Inglaterra o Argentina. “Vamos a ver si está la posibilidad, sí”, dijo con una sonrisa. Y así, entre la calma y la naturalidad que la caracterizan, logró poner fin a las especulaciones.

Por lo pronto, mientras Enzo Fernández continúa su temporada en Inglaterra, Valentina disfruta de su familia y del reconocimiento que ganó en el programa. Una historia que, lejos de los rumores, parece sostenerse en confianza, respeto y amor a la distancia.