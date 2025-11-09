La simpatía y buena onda que parecía abundar en las cocinas de MasterChef Celebrity se cortó de un segundo a otro. Eugenia Tobal, una de las figuras más queridas del certamen, atravesó días de furia y habría intentado presentar su renuncia luego de un tenso intercambio con Germán Martitegui. Sin embargo, según trascendió, la producción le habría negado esa posibilidad y le pidió continuar, aunque la decisión todavía genera ruido tras bambalinas.

Todo comenzó con una devolución que no salió al aire pero que, según Ángel de Brito, habría marcado un antes y un después para la actriz. “Ella hizo un brownie y le habría salido genial. Como la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó porque le removió cosas. Le dijo Martitegui ‘¿Qué tenés en la cabeza, cómo vas a presentar esto?’”, contó el conductor en LAM (América TV), dejando entrever que el comentario del jurado fue lo que desencadenó su enojo.

El tema creció rápidamente y, en cuestión de horas, la versión de la renuncia comenzó a circular en distintos medios. Sin embargo, fue Pilar Smith quien logró hablar directamente con Eugenia Tobal para conocer su versión. En Gossip (Net TV), la periodista aseguró que “desde el canal también le confirmaron que no se va del reality”, y que la propia actriz desmintió haber formalizado su salida, aunque admitió estar atravesando un momento complicado dentro del programa.

Pese a eso, la historia sumó un nuevo capítulo con la palabra de Marcela Tauro, quien aportó más detalles en Intrusos (América TV): “Ella quiso renunciar pero no la dejan, no le aceptan la renuncia”, afirmó contundente. La periodista incluso reveló la respuesta que habría recibido desde la producción: “Le dijeron que el lunes va a tener que cocinar y hacerlo mal, que queme la comida o algo porque la tiene que eliminar. No te podés ir. Los demás eran por contrato, sino no te podés ir”.

El trasfondo del conflicto, según las distintas versiones, tiene que ver con el desgaste emocional y la incomodidad que le habría generado el trato de algunos miembros del jurado. “Está molesta y mucho con Martitegui, y un poco con Betular”, agregaron desde el programa de espectáculos, dejando claro que el clima dentro del estudio se volvió más tenso de lo habitual.

Por ahora, Eugenia Tobal sigue en competencia, pero las especulaciones no se detienen. Entre las presiones del contrato, el rigor del jurado y las emociones personales que la cocina despierta, su paso por MasterChef se convirtió en uno de los más comentados de la temporada.