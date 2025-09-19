Marianela Mirra, conocida por su participación en Gran Hermano y de 41 años, estaría esperando su primer hijo con José Alperovich, exgobernador de Tucumán de 70 años, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero tras ser condenado por abuso sexual. Según trascendió, el embarazo se habría concretado mediante inseminación artificial.

Alperovich fue sentenciado a 16 años de cárcel por abuso sexual hacia su sobrina, con al menos nueve hechos acreditados entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La víctima relató que tres de estos abusos se produjeron en un edificio de la ciudad de Buenos Aires. A pesar de la condena, el exmandatario tucumano permanece casado con la exsenadora Beatriz Rojkés de Alperovich.

En abril de 2025, Marianela Mirra confirmó públicamente su relación con Alperovich, defendiendo su vínculo. Sin embargo, el 12 de mayo anunció su separación a través de redes sociales, donde expresó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y ocho meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal. ¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos”.

El exgobernador está privado de libertad desde el 18 de junio de 2024, tras la sentencia dictada por el juez Juan Ramos Padilla, quien lo encontró culpable de seis hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal y tres de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa. Luego de cumplir 70 años y debido a problemas de salud, obtuvo el beneficio de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Mirra, embarazada de Alperovich condenado.

Durante su detención, Alperovich recibió atención médica constante por hipertensión, problemas de movilidad y cuadros de depresión y desmotivación, según informes penitenciarios de marzo de 2025. En julio, su entorno manifestó que sufría dolores crónicos en la cadera y dificultades para caminar.

Tras la condena, los hijos de Alperovich solicitaron a la Justicia ser garantes para aliviar la pena de su padre, comprometiéndose a acompañarlo las 24 horas y a residir en Buenos Aires para facilitar su cuidado. Finalmente, el exgobernador cumple su arresto domiciliario en un complejo de Puerto Madero, donde se reconcilió con Mirra y ahora esperan a su hijo.