La historia de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece lista para escribir su capítulo más esperado. Después de meses de rumores, reconciliaciones y viajes cruzados entre giras y partidos, la pareja finalmente habría definido la fecha del casamiento civil, y el entorno de ambos ya habla de una celebración mucho más cercana de lo que se pensaba, pero, ¿para cuándo está pactada la boda?

Desde su reconciliación, Tini y Rodrigo eligieron mantener el perfil bajo, aunque no pudieron evitar que sus movimientos despertaran sospechas. Ella, concentrada en su Futttura Tour, y él, adaptándose a su nueva etapa en el Inter Miami, comparten su vida entre Estados Unidos y Buenos Aires. Pero, según se filtró en las últimas horas, antes de que termine el año se convertirán oficialmente en marido y mujer.

El dato que todos esperaban no tardó en llegar: el 5 de diciembre sería el día elegido para sellar su amor en el registro civil, según fuentes cercanas citadas por el medio. Sin embargo, los preparativos se manejan con absoluto hermetismo, y solo un puñado de personas del círculo íntimo de la pareja estaría al tanto de los detalles.

La elección de la fecha no es casual. Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera y Rodrigo De Paul se encuentra en plena temporada, por lo que ambos buscaron un hueco entre compromisos para poder vivir este paso tan importante. Aunque todavía no se confirmó el lugar exacto, trascendió que la ceremonia será íntima y discreta, sin flashes ni cobertura mediática.

La cantante ya había anticipado algo en uno de sus últimos recitales del tour, cuando dejó caer una frase que muchos tomaron como una confirmación implícita: el casamiento es inminente. Desde entonces, sus fans no dejaron de especular sobre la fecha, mientras en redes sociales proliferaban teorías, mensajes de apoyo y hasta playlists románticas en honor a la pareja.

Después de más de tres años de relación, y de superar juntos un sinfín de versiones y crisis mediáticas, Tini y Rodrigo parecen haber encontrado el equilibrio entre amor, carrera y distancia. De hecho, la pareja está construyendo una casa en la zona norte del Gran Buenos Aires, pensada como su hogar familiar cuando no estén viajando.

Si todo se cumple según lo previsto, el casamiento civil se realizará en diciembre de 2025, mientras que la gran fiesta quedaría reservada para más adelante, posiblemente en diciembre de 2026, cuando ambos puedan reunir a familiares y amigos sin que el trabajo interfiera.

Por ahora, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron comentarios públicos, pero sus seguidores ya cuentan los días. Si el rumor se confirma, en pocas semanas el fútbol y la música volverán a cruzarse, esta vez para celebrar un amor que, contra todos los pronósticos, se volvió más fuerte que nunca.