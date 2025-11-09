A Florencia Peña nada la detiene. Ni la agenda, ni los proyectos, ni el paso del tiempo. A sus 51 años recién cumplidos, la actriz eligió una forma muy suya de celebrar: con un viaje al paraíso, rodeada de su gente más querida y de la energía que siempre la caracteriza. El destino elegido fue República Dominicana, y las postales que compartió en redes no tardaron en deslumbrar a todos sus seguidores.

Lejos de una fiesta convencional, Flor apostó por una escapada soñada junto a Ramiro Ponce de León, sus hijos y su madre, Norma, con quienes disfrutó de días de sol, playa y mar turquesa. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de seis millones de personas, mostró fragmentos de la celebración y dejó un mensaje que resume su felicidad: “Me hicieron muy feliz hoy número 51. El mejor regalo es compartir la vida con ustedes. Tengo una vida muy hermosa y me siento muy agradecida por el amor que me dan. Con ustedes me siento invencible”, escribió junto a una serie de imágenes donde se la ve riendo y abrazada a los suyos.

En las fotos, Flor Peña se luce con un vestido blanco largo, con aberturas y detalles cut out, en una noche iluminada por el mar y las estrellas. Copas en alto, abrazos y sonrisas espontáneas marcaron la velada en la arena, mientras de fondo sonaba música caribeña y se encendían las luces cálidas del atardecer.

Durante el día, la celebración continuó con una experiencia más relajada pero igual de divertida: un paseo en barco por la isla Saona, donde la actriz disfrutó del sol con un bikini azul y marrón combinado con un short tejido beige. “Los amo hasta que se terminen los números (como me decía Juan de chiquito) jajajaja”, agregó en su posteo, mezclando emoción con ese toque de humor que nunca pierde.

El festejo tuvo de todo: risas, tragos, baile y hasta un momento Moni Argento. En plena playa, mientras su familia le cantaba el feliz cumpleaños, Flor se acercó a un caño improvisado y recreó uno de los pasos más recordados de su personaje de Casados con Hijos, entre aplausos y carcajadas.

Más tarde, compartió otro video junto a su hijo Juan Otero, donde ambos aparecen bailando al ritmo de La morocha, el hit de Luck Ra, en una escena cargada de complicidad y alegría. El cierre fue con las velitas, los deseos y un gesto de ternura: la actriz sopló las velas rodeada de aplausos y flashes, con una túnica tejida y gafas de sol que completaron su look playero.

El álbum, que acumuló miles de likes en pocas horas, confirma algo que Florencia Peña demuestra una y otra vez: que la felicidad no necesita protocolos, solo buena compañía, amor y la libertad de festejar la vida como uno la siente.