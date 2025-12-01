Lo que comenzó como un control rutinario de tránsito en la Isla 132, en la madrugada del domingo, derivó en una violenta agresión contra personal municipal. Una inspectora terminó hospitalizada con un golpe en la nuca y otro agente resultó lastimado cuando un joven y sus padres atacaron a los funcionarios durante el secuestro de un vehículo con escape libre.

El operativo había sido montado por la Municipalidad de Neuquén junto a la Policía provincial, ante las convocatorias habituales de grupos de motociclistas y automovilistas que circulan por la zona del río realizando maniobras riesgosas y utilizando escapes no reglamentarios.

“Estamos advertidos de estas juntadas, por eso armamos un operativo para desarmar estas prácticas”, explicó a Mejor Informado Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana.

Según relató Baggio, todo ocurrió cuando los inspectores detuvieron a un joven que manejaba un auto con escape libre. Mientras se procedía al secuestro del vehículo, el conductor llamó a sus padres. Minutos después, su padre —“un hombre corpulento”, según describió el funcionario— y su madre llegaron al lugar y comenzaron a agredir al personal municipal y a la Policía.

“Los videos son tremendos. El tipo se baja del auto y empieza a pegar sin mediar palabra. Golpea a nuestros inspectores, a la policía, a quien se le cruzara adelante”, contó Baggio.

La inspectora herida recibió un fuerte golpe en la nuca. Debió ser trasladada al hospital, donde permaneció en observación y se le realizaron placas antes de recibir el alta. “Le pegaron de atrás. Una locura absoluta”, lamentó el subsecretario.

A pesar de la violencia registrada, ninguna de las personas involucradas quedó demorada. “No sabemos qué pasó, pero no hubo detenciones. Desde nuestro lado acompañamos la denuncia e incorporamos los certificados médicos y los videos”, detalló.

“Ya no podemos hacer controles sin presencia policial”

El funcionario advirtió que este tipo de agresiones se repite con mayor frecuencia y que los operativos se volvieron imposibles de realizar sin apoyo policial.

“Con policía nos pegan… imaginate si salimos solos. Hay personas que están totalmente descontroladas. No podemos poner en riesgo a nuestros agentes”, sostuvo Baggio.

Asimismo, remarcó que el Municipio presentará toda la evidencia ante la Justicia para que se evalúen no solo las infracciones contravencionales, sino también las posibles responsabilidades penales.

“No vamos a permitir que estas situaciones queden en una simple falta. Agredir a un funcionario público es gravísimo”, afirmó.

Sobre el joven que originó el conflicto, Baggio aclaró que no presentaba alcohol en sangre, pero sí circulaba con un escape libre, modalidad que genera ruido excesivo y está prohibida.

“Aparentan que el vehículo está en regla, pero cuando circula el ruido es tremendo. Por eso se lo detuvo y se iba a secuestrar el auto”, explicó.

A pesar del episodio violento, el operativo dejó un balance significativo: 42 vehículos secuestrados entre autos y motos, 17 alcoholemias positivas. Además se retuvieron licencias y se secuestraron motos y autos con escapes modificados o no reglamentarios.