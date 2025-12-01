Un incendio registrado en la madrugada de este lunes, en el barrio Puerto Argentino de Regina obligó a un amplio despliegue de Bomberos Voluntarios, Policía y personal de salud, quienes lograron rescatar y hospitalizar a un hombre y a una mujer que se encontraban en el interior de una vivienda afectada por el fuego. Las llamas afectaron a dos viviendas tipo dúplex y se propagó por la planta alta.

El incendio se originó alrededor de las 5.30 de la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Chubut donde vive el hombre de 42 años y dejó daños materiales significativos, aunque gracias a la rápida respuesta no se registraron víctimas fatales. El fuego se propagó muy rápidamente hacia la vivienda lindante generando alarma en el barrio y la intervención inmediata de los equipos de emergencia.

El incendio comenzó en una vivienda y alcanzó la casa lindante, generando daños materiales

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre y la mujer de 76 años fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital local para recibir atención médica, mientras que las dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otras propiedades. Vecinos colaboraron en las tareas iniciales de auxilio, hasta la llegada de los móviles oficiales. Según el último parte médico, ambos se encuentran estables tras haber sido afectados por la inhalación de monóxido de carbono.

Asimismo, los peritos de Bomberos Voluntarios y del Gabinete de Criminalística realizaron tareas en el lugar para determinar cómo se inició el siniestro que afectó a los dos hogares.