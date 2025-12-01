Una mujer de Cinco Saltos denunció a su vecino por insultos, amenazas y hostigamiento constante, asegurando que incluso intentó atropellarla con una camioneta. El hombre, la acusa de practicar “brujerías” y la hostiga desde hace meses. La Justicia de Paz intervino y dictó medidas cautelares para protegerla.

Un conflicto entre vecinos comenzó hace varios meses, cuando la mujer empezó a sufrir insultos y agresiones verbales. Según relató en la Comisaría de la Familia, no solo la increpaba cada vez que la veía, sino que llegó al extremo de intentar tirarle la camioneta encima. El episodio más grave ocurrió el 26 de noviembre, cuando al llegar a su casa tras estudiar, el hombre apareció de manera sorpresiva y la amenazó con un brutal “los vamos a reventar todos, porque son unos hechiceros”.

El vecino sostiene que la mujer le hace “brujerías”, una acusación que ella rechaza de plano. “Estoy todo el día fuera de casa, estudiando, y recién vuelvo a la noche. No tengo nada que ver con lo que dice”, explicó la denunciante, cansada de vivir bajo un clima de miedo y hostigamiento.

Este elemento, cargado de prejuicios y supersticiones, se convirtió en el detonante de una violencia que ya no podía ser ignorada. Más en una localidad considerada en el Alto Valle.como "la ciudad de las brujas".

La intervención de la Justicia

El juez de Paz subrogante, Mariano Larrasolo, tomó el caso y lo calificó de grave. Señaló que la mujer se encuentra bajo un “riesgo potencial en su integridad psicofísica” y que era necesario actuar de inmediato para evitar un desenlace incierto.

Con firmeza, dictó medidas cautelares: prohibición de acercamiento, de contacto y de cualquier tipo de hostigamiento, incluso por redes sociales o mensajes de texto.