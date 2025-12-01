Luego de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa consumó una serie de modificaciones en su Gabinete para la continuidad de su gestión como mandatario provincial. De cuáles se trata y lo que queda por definir rumbo al 2026.

El primer cambio que realizó post 26 de octubre, donde Figueroa obtuvo a través de La Neuquinidad una representante en el Senado (Julieta Corroza) y una en Diputados (Karina Maureira), fue la asunción de Leticia Esteves al frente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

Esteves conducía la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, con lo cual el cambio tuvo que ver con darle al Ministerio de Turismo una fuerte impronta que tenga que ver con el cuidado del medioambiente. Dicha modificación generó que Gustavo Fernández Capiet, quien lideraba la cartera, fuera confirmado al frente de la empresa estatal NeuquénTur, la cual también la idea es que sea potenciada.

Por su parte Hipólito Salvatori, quien era subsecretario de Industria y es ingeniero de profesión, juró al frente de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, con lo cual Figueroa concluyó de esa manera el reordenamiento de las áreas en cuestión.

El cambio importante que continuó fue la decisión de Figueroa de poner a Joaquín Perren, investigador del Conicet, al frente de la Agencia de Innovación y Desarrollo (ANIDE), un organismo que promueve la ciencia en la Provincia. Perren fue segundo candidato a diputado nacional en los comicios del mes pasado.

Luego de eso siguió la confirmación de la conformación de la Secretaría del Interior, cartera que funcionará como nexo entre el Gobierno provincial y los municipios más pequeños junto con las comisiones de fomento.

Dicha cartera estará liderada por Gustavo Coatz, delegado de la región Alto Neuquén en el marco del Plan de Regionalización por el cual la Provincia está dividida en siete regiones para atender las necesidades de cada una de ellas.

Otro cambio importante ya confirmado tiene que ver con la asunción de Tanya Bertoldi como ministra de Infraestructura de la Provincia, cargo que asumiría el 4 de diciembre tras renunciar a su cargo como diputada nacional de Unión por la Patria.

Al frente de la Secretaría de Obras Públicas, cartera que Bertoldi lideraba, quedará a cargo de Mage Ferraresso, arquitecta de profesión y una persona que forma parte hace más de un año de la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Aun resta definir de cara al 2026 quién conducirá el Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes, cuya conformación ya fue anunciada por el propio Figueroa. Según supo este medio, la idea es que a través de la cartera se brinde apoyo económico a los clubes sociales de la Provincia y, por consiguiente, se contribuya a que los jóvenes tengan espacios en los cuales puedan realizar actividad física.

Otra novedad es que dejará de existir el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, cartera que está hecha a la medida de Julieta Corroza, quien asumirá como senadora nacional a partir del 10 de diciembre.

Figueroa estaría conforme con el funcionamiento del resto del Gabinete provincial, aunque no se descartan posibles cambios ya que todos los que lo integran están en observación constante.



