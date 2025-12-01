En cada temporada de MasterChef Celebrity se habla de platos, desafíos y eliminaciones, pero esta vez el ruido viene de afuera del set. Mientras los participantes se muestran unidos en cumpleaños, brindis y reuniones privadas, la gran ausente siempre es la misma: Wanda Nara. Y aunque durante semanas circularon versiones de roces y chispazos, la que decidió ponerle palabras al tema fue Emilia Attias, que dejó una explicación tan diplomática como explosiva.

La actriz, una de las figuras más queridas del certamen, suele compartir en redes la intimidad grupal que se vive detrás de cámaras. En todas esas imágenes —fotos grupales, cenas improvisadas o festejos sorpresa— llama la atención la ausencia de la conductora. En ese clima ya cargado por trascendidos de tensiones internas, Emilia Attias accedió a aclarar lo que ocurre realmente cuando las luces del estudio se apagan.

Consultada en Infama (América) sobre la ausencia de Wanda Nara en las celebraciones del equipo, Attias fue directa. "No dejan mucho que el jurado y Wanda se metan con nosotros. Es re loco, pero lo entiendo. Es parte de las reglas del certamen”, explicó, marcando una línea que no todos conocían del lado de afuera. Y fue más allá al justificar esa distancia: “Supongo que debe ser una distancia profesional, para no generar confianza, amistades o que mañana nos digan ‘se va a cocinar tal cosa’. Y la respetan bastante bien todos”.

Sus palabras pusieron orden, pero también alimentaron una sospecha: si la separación es estrictamente profesional, ¿por qué se habla tanto de choques de carácter, miradas cruzadas y momentos incómodos durante las grabaciones? Desde el comienzo de la temporada, distintas versiones señalaban roces detrás de cámaras, incluyendo el recordado cortocircuito con Valentina Cervantes, que algunos describieron como más tenso de lo que llegó a mostrarse al aire.

Dentro de ese contexto, la explicación de Emilia Attias funciona como un puente entre lo que dicta el reglamento y lo que imagina el público. La distancia entre los participantes y la conductora existiría, sí, pero no necesariamente por peleas explícitas, sino porque la producción exige mantener los vínculos separados para proteger la competencia. Sin embargo, el silencio de Wanda Nara ante estas versiones alimentó todavía más el debate.

En redes, las declaraciones de Attias dividieron aguas. Algunos usuarios celebraron su claridad, mientras que otros interpretaron que detrás de esa “distancia profesional” podría esconderse un clima más espeso del que se reconoce públicamente. Lo cierto es que la ausencia constante de la conductora en las reuniones del equipo volvió a ponerla en el centro de la conversación.