La Secretaría de Energía de la Nación publicó su último reporte estadístico sobre comercialización de naftas y gasoil. Allí se detalla que Neuquén tuvo un crecimiento del 4,5% en octubre, ubicándose como la provincia con mayor aumento en el consumo de combustibles.

A contramano de la tendencia general, el promedio nacional registró una caída del 1,2%, lo que destaca aún más el desempeño neuquino dentro del mapa energético y económico del país.

Comparación con otras provincias

El informe muestra que Buenos Aires, San Juan, Santiago del Estero, San Luis y Río Negro también tuvieron incrementos, aunque menores al de Neuquén.

En contraste, la mayoría de las provincias argentinas registraron retrocesos en sus ventas de combustibles durante el mismo período.

Un indicador del crecimiento económico impulsado por Vaca Muerta

El sostenido aumento en la demanda de combustibles está directamente vinculado al crecimiento de la actividad económica, especialmente por el impacto de Vaca Muerta en la región.

Tanto la provincia como la ciudad de Neuquén muestran un dinamismo superior al promedio nacional, consolidándose como un polo productivo clave.

La Tasa Vial y su papel en la recaudación local

Las estadísticas también resaltan la importancia de la Tasa Vial, vigente en la ciudad desde 2024. Este tributo permitió:

Financiar obras de asfalto en distintos sectores de la capital.

Mantener un sistema de transporte público en funcionamiento sin trasladar aumentos abruptos al pasaje.

Compensar la reducción de fondos nacionales destinados al transporte.

El crecimiento continuo en la venta de combustibles demuestra que la Tasa Vial no generó efectos regresivos en la economía local. Por el contrario, la comercialización sigue en alza, acompañando el ritmo de expansión económica.

Un motor económico en consolidación

Los indicadores de consumo revelan que Neuquén mantiene un proceso de crecimiento sostenido, con impactos visibles en la actividad comercial, energética y en la recaudación municipal.

El desempeño provincial refuerza su rol como motor económico nacional gracias al desarrollo de Vaca Muerta y a políticas locales orientadas a sostener servicios clave.