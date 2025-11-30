En el cotejo que abrió la jornada del lunes, Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó 2-0 a Barracas Central por los cuartos de final del Torneo Clausura y es semifinalista. En el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia, el Lobo, que llegaba tras superar a Unión de Santa Fe, dio la la sorpresa y, por los goles de Manuel Panaro y Franco Torres, se metió en entre los cuatro mejores primera vez. Allí lo espera su clásico rival, Estudiantes de La Plata, en lo que será una nueva edición del clásico platense.

Desde aquella victoria con River que aseguró su permanencia en Primera, el Lobo pasó de ser candidato al descenso a uno de los equipos con mejor funcionamiento en el último tiempo y está en semifinales. Hoy, el conjunto platense basó su gran victoria en un primer tiempo donde fue superior y consiguió plasmarlo gracias al tanto de Panaro, que a pesar de ser anulado en primera instancia, luego se convalidó.

El festejo de Panaro, que puso en ventaja al Lobo ante Barracas. (Foto: 0221)

En la segunda mitad no faltaron las turbulencias. Luego de zafar sobre el final del primer tiempo, con una gran intervención de Nelson Insfrán, el Lobo debió resistir a un Barracas que levantó el nivel y se acercó al área platense con muchos centros, obligando a trabajar al arquero y con un tiro libre de Jhonatan Candia que dio en el travesaño. No obstante, los de Fernando Zaniratto mostraron carácter, se apoyaron en los cambios para retomar el control del juego y, luego de desperdiciar un par de ocasiones, liquidar con el tanto de Torres. Triunfazo de un Gimnasia que encontró su mejor versión al final del 2025 y ahora cuenta con una chance histórica: ser finalista del Torneo Clausura dejando en el camino al rival de toda la vida.

Barracas 0-2 Gimnasia, los goles

El Lobo inició el camino de otro triunfazo de la mano de un goleador que se volvió a anotar en el marcador como hizo ante Unión. Luego de una muy buena jugada colectiva, Marcelo Torres pivoteó y encontró a Jeremías Merlo, que puso el centro para Manuel Panaro, quien llegando como centrodelantero la empujó al gol y puso el 1-0. A pesar de que el gol fue anulado en primera instancia por un offisde del juvenil que asistió en el tanto, finalmente esa decisión fue revertida y el Mens Sana se puso arriba.

Sobre el final del partido, y luego de desperdiciar dos ocasiones clarísimas, el Lobo finalmente selló la victoria en el descuento. El ingresado Franco Torres, que se había perdido un tanto increíble, tuvo revancha en el epílogo: el atacante recibió la habilitación de Lucas Castro y, mano a mano con Marcelo Miño, lo gambeteó y decretó el 2-0 definitivo empujándola de zurda con el arco vacío.

Chelo Torres pudo liquidarlo

Después de sufrir dos chances clarísimas en contra, Gimnasia estuvo a punto de meter el segundo. En una jugada donde participaron los ingresados Castro y Franco Torres, el volante sacó un centro atrás para el delantero, que dejó solo a Marcelo Torres con un pase de pecho. El goleador del Lobo quiso definir de primera con zurda, pero su remate dio en la base del palo y no pudo ser el gol del alivio para el conjunto platense.

Minutos más tarde, entre los dos Torres se perdieron una chance inmejorable para aumentar la cuenta. Un muy buen desborde por izquierda de Norberto Briasco derivó en un centro atrás para el Chelo, que se giró muy bien ante su marca pero su definición fue algo débil y alcanzó a ser tapada por Miño. El rebote le quedó a Franco Torres para empujarla al gol, pero su intento de picarla por encima del arquero local le dio la chance al mismo de taparle también su tiro y evitar el 0-2.

Candia, a punto de igualarlo

En un segundo tiempo donde Barracas estuvo más cerca del arco rival, Candia tuvo la ocasión más clara y el empate no llegó por centímetros. El ex delantero de Arsenal y Huracán se hizo cargo de un tiro libre cerca del área y sacó un tremendo remate con rosca que dio directamente en el travesaño de un Insfrán que volaba pero estaba vencido.

El palo e Insfrán evitaron el empate

En la más clara de Barracas en el primer tiempo, el arquero de Gimnasia y el poste evitaron que el Guapo llegue al empate. Primero, un cabezazo de Facundo Bruera, que se elevó para ganar de arriba en un córner y su remate dio en el palo. El rebote le quedó a Ignacio Tapia, pero Nelson Insfrán apareció para, con el pie, evitar el empate local.

Sigue la interna: telón para Tapia y cánticos contra Verón

En otro capítulo de la tensión entre el presidente de AFA y la bronca de quienes lo apoyan contra el mandatario de Estudiantes, la previa del encuentro tuvo el condimento en las tribunas. En el recibimiento al equipo, la hinchada de Barracas desplegó una bandera con el rostro del Chiqui Tapia, y cuando el conjunto de Rubén Insúa terminó su salida al campo sonó el hit: "el que no salta es un inglés", dedicado a Verón.

Formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Siro Rosané, Iván Tapia, Tomás Porra; Facundo Bruera e Ignacio Tapia. DT: Rubén Darío Insua.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Estadio: Claudio Tapia

La previa

El Guapo se clasificó a esta instancia luego de derrotar 1-0 a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza por el tanto de Nicolás Blandi en tiempo extra. En la fase regular, Barracas finalizó sexto en la Zona A con 23 unidades y por eso jugó los octavos de final como visitante. Ahora, por la colocación inferior de su rival, tendrá la chance de la localía.

El Lobo se impuso ante Unión en el Estadio 15 de abril de Santa Fe por 2-1 con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez y se metió en los cuartos de final del torneo por primera vez desde su creación. La mala noticial para el entrenador Fernando Zaniratto es la exclusión del colombiano Alejandro Piedrahíta, quien quedó descartado a último momento por una contractura en el isquiotibial. El juvenil Jeremías Merlo será quien lo reemplace.

El ganador de esta llave se medirá contra Estudiantes, que tachó a Central Córdoba en Santiago del Estero, por lo que de cualquier manera será una llave plagada de condimentos: si pasa Gimnasia habrá clásico de La Plata en semifinales, si avanza Barracas será un duelo lleno de especulación por la reciente rivalidad entre Claudio Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón, con el "espaldazo" y la posterior sanción de AFA para el presidente del Pincha.