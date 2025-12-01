La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para que Allegra Cubero se volviera tema del día. La hija de Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero, que siempre mantuvo un perfil algo más discreto que el de sus hermanas, dio un paso inesperado: presentó oficialmente a su novio con un video que, en cuestión de minutos, se viralizó en todas las plataformas.

La adolescente, que en enero celebrará sus 15 años, compartió desde su casa un clip íntimo donde aparece abrazada a su pareja en un clima de absoluta complicidad. No hubo producciones elaboradas ni gestos exagerados: se la vio natural, relajada y visiblemente feliz, lo que terminó de conquistar a sus seguidores y multiplicar la difusión de la publicación.

Lo que pasó después fue fulminante. El video empezó a circular en TikTok, Instagram y cuentas dedicadas al mundo del espectáculo, generando miles de reacciones. Muchos usuarios destacaron el crecimiento de Allegra Cubero, otros celebraron la ternura del momento y no faltaron quienes recordaron que ella, hasta ahora, se había mostrado muy cuidadosa respecto a su vida afectiva.

Dentro del entorno familiar, la noticia también despertó curiosidad. Allegra viene construyendo de a poco su identidad pública: comparte looks, escenas cotidianas con sus hermanas y participaciones en eventos, pero nunca había mostrado un vínculo amoroso. Por eso, esta presentación marcó un antes y un después, incluso entre quienes la siguen desde chica.

La adolescente fue creciendo frente a las cámaras, pero siempre bajo la mirada protectora de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Sin embargo, este video exhibe algo distinto: la decisión de Allegra Cubero de empezar a contar su historia con su propia voz. Y ese gesto la posiciona, de manera definitiva, como una figura juvenil con presencia propia en redes.

Mientras la familia se encuentra en plena organización de lo que será una de las fiestas de 15 más comentadas del año, Allegra se adelantó con una noticia que nadie esperaba. Su primera presentación oficial en pareja no solo confirmó que está viviendo un momento especial, sino que también dejó claro que ya empezó a escribir su propio capítulo en el mundo mediático.