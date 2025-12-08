Evangelina Anderson volvió a generar conversación en redes, pero esta vez no por MasterChef Celebrity ni por su vida personal, sino por una imagen que sembró alarma entre sus seguidores. La modelo compartió un video en el que se la ve recostada en una camilla con un suero conectado al brazo, una postal que despertó preocupación inmediata y preguntas sobre su salud.

Instalada nuevamente en Argentina y viviendo un presente laboral más visible que nunca, Evangelina Anderson eligió adelantarse a cualquier especulación y explicó el motivo del procedimiento. Lejos de tratarse de una internación o una emergencia médica, reveló que se sometió a una práctica estética y de bienestar que se volvió tendencia entre figuras públicas. "Empecé terapias de drips (sueroterapia) para mantener la vitalidad a esta altura del año y fomentar siempre la buena salud", indicó en su publicación.

El video, grabado en un consultorio y mostrando el suero colgando junto a ella, llamó la atención por su apariencia clínica. La escena parecía remitir a un cuadro de agotamiento o a un tratamiento médico puntual, pero Evangelina aclaró que se trata de una infusión de nutrientes utilizada para reforzar energía y bienestar en épocas de alta demanda.

La especialista que realizó la terapia también tomó la palabra y brindó detalles de la fórmula elegida para Eva. “Son vitaminas y aminoácidos. En este caso, vitamina B, B2 y B6. Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con más energía, menos ansiedad y es detox, entre otras cosas”, explicó, desmenuzando el objetivo del tratamiento.

Según detallaron, la sesión dura cerca de 45 minutos e introduce los componentes directamente en el torrente sanguíneo, lo que promete un efecto más rápido que el de los suplementos orales. Es una técnica popular para contrarrestar el cansancio del fin de año, mejorar la piel, reducir el estrés y recuperar vitalidad.

Una vez finalizada la sueroterapia, Evangelina Anderson compartió cómo se sintió luego del procedimiento, disipando cualquier dramatismo alrededor de la imagen inicial. "Y estoy como nueva", afirmó con entusiasmo, dando a entender que el impacto fue positivo y que la terapia cumplió el efecto renovador que buscaba.

El posteo, que empezó generando preocupación, terminó convirtiéndose en un pequeño recordatorio de autocuidado para sus seguidores. Y aunque la imagen del suero sorprendió y encendió las alarmas, Evangelina se ocupó de aclarar que su salud está en perfecto estado y que todo se trató de un tratamiento planificado para cerrar el año con más energía.