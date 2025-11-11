La música tiene la capacidad de cruzar fronteras y generar encuentros inesperados. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Dua Lipa eligió incluir en su repertorio un tema argentino que marcó a toda una generación. La decisión no pasó desapercibida y provocó un torbellino de emociones en quienes crearon esa canción.

Este lunes 10 de noviembre, Ale Sergi visitó el programa radial Vuelta y Media y habló por primera vez de lo que sintió al enterarse de que “Tu misterioso alguien” había sonado en el estadio Más Monumental durante el show de Dua Lipa, del sábado 8. Con una mezcla de sorpresa y alegría, recordó el momento en que le llegó la noticia: “Bien, bien, contento, muy movilizado, ¡qué buena onda!”, expresó de entrada.

Sin embargo, Ale Sergi reveló un dato inesperado que dejó a todos boquiabiertos: la producción de la estrella pop los había convocado para cantar juntos esa misma noche. “Hacía como dos semanas nos habían llamado para ir a cantar con ella”, contó. Aunque la invitación era tentadora, el grupo argentino ya tenía un compromiso importante que los obligó a rechazar la propuesta.

“Nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile”, explicó Ale Sergi. La banda estaba lista para viajar y no tuvo más opción que priorizar su agenda. “Pensamos ‘bueno, nada, nos la perdemos’. Igual pensamos ‘ojalá la cante’”, agregó, admitiendo que guardaba una mínima esperanza de que la canción igual fuera parte del recital.

La historia no terminó ahí. Tras el concierto en Santiago, que según el músico fue “relindo” y muy especial para su público chileno, llegó la revelación que los dejó sin palabras. “La pasamos rebien y Juli me viene a dar un abrazo y me cuenta que había cantado la canción. No lo podíamos creer”, recordó con entusiasmo.

Mientras tanto, en el estudio también se comentaron las repercusiones de las versiones en español que la cantante pop eligió para homenajear al país que visitaba. Desde el programa Sería Increíble, los conductores debatieron si estos guiños de Dua Lipa realmente conmueven al público local o si se sienten algo forzados.

Algunos periodistas cuestionaron el gesto y hasta lo compararon con actuaciones anteriores de otros artistas internacionales, lo que generó un cruce de opiniones. Hubo quienes valoraron la intención y quienes señalaron que la interpretación podía percibirse como distante o ensayada fonéticamente.

Más allá de las críticas, lo cierto es que el homenaje logró emocionar a gran parte del público y colocó nuevamente en escena una canción icónica del pop argentino. Para Ale Sergi, la alegría ya es un hecho: su música trascendió fronteras y volvió a sonar ante miles de personas, esta vez en la voz de una figura mundial.